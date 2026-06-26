La contundente decisión que tomó Jesica Cirio en medio de su conflicto judicial

Aunque parecía que el escándalo que rodeaba a Jesica Cirio en relación a sus exparejas, Martín Insaurralde y Elías Piccirillo, ambos involucrados en expedientes de la Justicia Federal que investigan presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, parecía haber quedado atrás, una medida impulsada por el fiscal Sergio Mola volvió a desestabilizar a la modelo.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde, un amor que terminó de la peor manera ARCHIVO

La polémica sumó un nuevo capítulo el sábado, cuando LA NACION difundió videos de 2023 en los que se la ve a la exvedette mostrar millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con el exintendente de Lomas de Zamora, con quien Cirio se casó en 2014 y se convirtió en madre de Chloé tres años más tarde.

En ese sentido, el fiscal Sergio Mola pidió la detención de Insaurralde y de su exesposa en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. A raíz del aluvión de odio y comentarios agresivos que recibía en redes sociales, la bailarina, que se encuentra cursando su segundo embarazo, decidió cerrar su cuenta de Instagram.

“Jesica Cirio acaba de cerrar su Instagram, bloqueó sus redes”, anunció la panelista Damisia Ochoa este viernes en el ciclo que conducen Marina Calabró y Luis Ventura en la pantalla de América TV.

Y continuó: “Hace un segundo había cerrado los comentarios. En este momento, debe estar viendo los canales y la repercusión que escaló, los abogados le deben haber aconsejado porque en los posteos de Instagram se veían muchas cosas con los ojos de Jesica porque ella mostraba todo, su casa, su ropa, sus lujos, sus vestidos, sus zapatos...”. Cabe señalar que a la hora de publicación de esta nota, la cuenta continúa cerrada.

Jesica Cirio cerró su cuenta de Instagram

Pese a que no se habla con su hija, Horacio Cirio rompió el silencio en el mismo programa, donde expresó su preocupación. “Lamentablemente, no tengo contacto ni con mi hija ni con el entorno desde hace muchos años”, expresó. Sin embargo, evitó acusarla de manera directa: “Más vale que cuando abría los cajones sabía lo que se iba a encontrar, pero no creo que la plata sea de ella”.

A pesar del conflicto familiar, Horacio se sinceró: “No me da miedo que vaya presa, no me va a dar gracia, pero qué sé yo. Vamos a ser sinceros, es mi hija y tengo todos los sentimientos”.