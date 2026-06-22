Qué se sabe de los videos de Jesica Cirio donde muestra grandes cantidades de dólares

La difusión de una serie de videos en los que aparece Jesica Cirio exhibiendo bolsas con fajos de dólares volvió a poner el foco sobre una de las investigaciones judiciales más resonantes de los últimos años. Las imágenes, a las que accedió LA NACION, muestran a la conductora recorriendo un vestidor y mostrando importantes cantidades de dinero en efectivo ocultas en cajones, cajas y valijas.

El material se conoció en medio de la causa en la que Cirio, su exmarido Martín Insaurralde y Sofía Clerici son investigados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Tras la publicación de las grabaciones, la modelo emitió un comunicado en el que denunció una supuesta vulneración de sus archivos privados, aseguró que fue víctima de extorsiones y afirmó que las imágenes fueron manipuladas digitalmente.

Qué muestran los videos

Las grabaciones difundidas corresponden a siete videos en los que se observa a Cirio recorriendo un vestidor mientras registra con su teléfono distintos espacios de guardado.

En las imágenes se ven bolsas transparentes que contienen fajos de dólares acomodados dentro de cajones, debajo de prendas de vestir y sobre estantes. También aparece una valija azul repleta de paquetes similares.

Según reconstruyó LA NACION a partir del material, los registros habrían sido realizados en 2023 dentro de la propiedad que Cirio e Insaurralde compartieron en el barrio privado Fincas de San Vicente, en el sur del conurbano bonaerense.

Uno de los videos de Cirio en los que muestra fajos de dólares

La habitación donde presuntamente se grabaron los videos formaba parte de la planta alta de la vivienda y estaba integrada por el dormitorio principal, los vestidores individuales de cada integrante de la pareja y baños de uso personal.

La relación con la causa contra Insaurralde

La aparición de las imágenes se produce en el marco de la investigación judicial que se inició tras el llamado “yategate”, el escándalo que estalló en septiembre de 2023 cuando se difundieron fotografías de Insaurralde junto a Sofía Clerici a bordo de un lujoso yate en Marbella.

A partir de ese episodio se abrieron distintas líneas de investigación vinculadas al patrimonio del entonces exintendente de Lomas de Zamora. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Insaurralde, Cirio y Clerici mientras avanzaban las actuaciones relacionadas con presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La difusión de los videos reavivó el interés sobre el origen de los fondos exhibidos en las grabaciones y sobre su eventual relevancia dentro de la causa.

Las bolsas repletas de dólares que incriminan a Insaurralde y Cirio

El descargo de Jesica Cirio

Horas después de que se conocieran las imágenes, Cirio difundió un comunicado en el que rechazó las interpretaciones surgidas tras la publicación.

La conductora sostuvo que el acceso al material audiovisual fue producto de “maniobras ilícitas” y afirmó que sus archivos privados fueron vulnerados sin autorización.

El comunicado que compartió Jésica Cirio

Además, señaló que desde hace más de un año viene sufriendo intentos de extorsión vinculados a esos contenidos y aseguró que la situación fue denunciada oportunamente ante la Justicia.

“Se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, manifestó. También indicó que existe una causa judicial previa relacionada con esos hechos, iniciada antes de que el tema tomara estado público.

La discusión sobre el origen del dinero

En su descargo, Cirio remarcó que todos sus ingresos se encuentran declarados ante los organismos tributarios y sostuvo que nunca recibió observaciones respecto de su situación fiscal.

La modelo también cuestionó la interpretación de las imágenes y afirmó que los videos difundidos presentan “manipulaciones digitales” debido a que están conformados por distintas secuencias editadas y con cortes.

Por su parte, su abogado, Claudio Caffarello, ya había señalado que, en caso de que el dinero exhibido perteneciera a su clienta, podría estar respaldado por su actividad profesional y por sus declaraciones impositivas.