La contundente respuesta de Lali Espósito cuando Marley le preguntó por su vínculo con el arquero de Marruecos

No hay dudas de que el Mundial de Qatar es el evento deportivo del año y nadie se lo quiso perder. Algunos alentaron desde sus casas y otros tuvieron la oportunidad de ir y vivir la experiencia en primera persona. Una de ellas fue Lali Espósito quien viajó para sumarse a Marley en Por el mundo (Telefe). Pero, no solo llamó la atención su presencia en las tribunas ni sus divertidas ocurrencias, sino también el follow que le dio al arquero de Marruecos, Yassine Bounou. Rápidamente, la acción fue advertida por los usuarios de las redes sociales y comenzaron a resonar rumores de acercamiento, ya que él comenzó a seguirla. No obstante, fiel a su estilo, ella habló del tema y fue contundente.

Donde sea que vaya, la intérprete de “Disciplina” da que hablar y su estadía en el país del momento no fue la excepción. Sus fanáticos están atentos a todos sus movimientos y no la pierden de vista. Fue por eso que su fan club oficial de Brasil hizo un análisis exhaustivo de sus seguidores en Instagram y dieron cuenta de un nombre particular.

“Lali empezó a seguir al portero Yassine Bounou más conocido como ‘Bono’ de la selección de Marruecos y él le correspondió el seguimiento”, publicaron desde la cuenta brasileña de Twitter.

En las redes advirtieron que Lali y Bono se siguen mutuamente en Instagram (Fuente: Twitter/@PortalLaliBR)

Como era de esperarse, sus fans enloquecieron y no dudaron en expresarse al respecto: “Ni lenta ni perezosa Lali, la amo”; “Hacelo por las pibas”; “La que no corre, vuela, así me gusta Lali”. Asimismo, desde la cuenta también comentaron que la cantante agregó a su lista de seguidores a Neymar Jr y al jugador francés Antoine Griezmann.

Sin dejar pasar la oportunidad y luego de advertir el revuelo que causó en las redes la pequeña acción de Lali, Marley decidió preguntarle sobre el tema durante el programa, más precisamente en el mismo instante en el que Francia y Marruecos disputaban la segunda semifinal. Ambos estaban a tan solo unos metros del Estadio Al Bayt donde se definía al rival de la Argentina en la final del domingo y reconocieron que estaban nerviosos por conocer quién sería. Pero, sin vueltas, el conductor aprovechó para decirle que los nervios no eran solamente por eso.

“Vos estás nerviosa porque también tenés a un casi novio ahí...”, comentó Marley. “Porque yo leí que el arquero de Marruecos...”, agregó entre risas. Por su parte, Lali se hizo la desentendida y simuló que abandonaba el móvil. Tras unos segundos, volvió a pararse delante de la cámara y admitió que siempre soñó con hacer una cosa así.

Sin embargo, a pesar de sus intentos, no logró desviar al padre de Mirko de la cuestión y esté volvió a insistir para obtener algún dato de lo que sucedió con el portero marroquí. “¿Cómo es? ¿Se escribieron algo? Vos lo seguiste porque te gustó, es bonito”, indagó. Si bien la actriz sostuvo que no hubo intercambio de mensajes, reconoció que “es muy bonito”.

Lali habló sobre el arquero de Marruecos

Pero, para sorpresa de todos, reveló que “sigue de toda la vida a la selección de Marruecos”, aunque esto no alcanzó para que Marley cesara sus esfuerzos para saber qué había detrás del follow recíproco. “Son las redes, no hagamos un mundo de esto”, manifestó la artista para dar por finalizado el tema. “Yo estoy enfocada en mi selección”, concluyó. Pícaro como siempre, el conductor le recordó que “nunca se sabe qué puede suceder”.

Para calmar los nervios, Marley le propuso ir de compras y, para seguir con el tema, le comentó entre risas, que en ese lugar se conseguían camisetas de Marruecos. Finalmente, el equipo europeo se impuso por 2-0 y se medirá ante la Argentina el domingo desde las 12 (hora argentina) por la Copa del Mundo. Por su parte, los africanos jugarán contra Croacia por el tercer puesto el sábado.

