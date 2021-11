La cruda frase de la China Suárez que descolocó a Wanda Nara en una discusión telefónica

Yanina Latorre reveló en Los ángeles de la mañana (eltrece) detalles de la tensa llamada que mantuvieron la semana pasada Wanda Nara y la China Suárez sobre el vínculo de esta última con Mauro Icardi, marido de la empresaria.

De acuerdo con la panelista, la actriz “tuvo dos frases fuertes” hacia la representante deportiva y modelo. “La primera, es cuando le dice a Wanda que, entre las dos, inventen una historia” para no quedar “tan mal” con sus amigas Paula Chaves y Zaira Nara, sostuvo Latorre.

Sin embargo, la expresión más contundente de la China fue una respuesta ante una pregunta de Wanda. Consultada sobre cuál motivo fue el motivo de su visita a París, la actriz habría contestado sin filtro: “A c... a tu marido y no me lo pude c...”. Según la periodista Mariana Brey, Nara, le habría dicho a Suárez: “Ya te voy a cruzar, agarrate”.

La contundente frase de la China a Wanda Nara

Por otra parte, la esposa de Diego Latorre afirmó que Wanda tiene todo grabado y contó detalles de las críticas que la China le habría hecho a su examiga, la conductora Paula Chaves, por su rol en el Wandagate: “Dijo que era una mala persona, una atrevida, y que no entendía por qué se había metido en el tema. Según explicaron en el programa de espectáculos, la exmodelo es íntima de Zaira Nara, la hermana de Wanda y “está enojada” con la intérprete de El hilo rojo y Abzurdah. Suárez, por su parte, calificó a Chaves como “una desubicada” y dejó entrever que “no le iba perdonar nunca que se metió donde nadie la llamó”.

A su vez, la China le habría reclamado a Chaves, en una reunión informal y ante productoras de Kuarzo, que cuando Paula reemplazó a Verónica Lozano en su programa Cortá por Lozano, le habría rogado a su examiga que vaya para darle una entrevista.

La reconciliación de Wanda e Icardi en Dubái

Luego de atravesar una crisis de pareja que terminó en separación, Wanda Nara y Mauro Icardi se reconciliaron y viajaron a Dubai para compartir cuatro días a solas. Este domingo la pareja mostró en las redes la romántica despedida de esta mini luna de miel, que incluyó flores, champagne y fotos familiares.

La empresaria, de 34 años, y el futbolista, de 28, fueron recibidos en la habitación del hotel de lujo en el que se hospedaron con decenas de globos con forma de corazón, inflados con helio, que decoraban el techo del lugar.

La romántica despedida de Wanda Nara y Mauro Icardi en Dubái

Además, tal como se puede ver en el video que Mauro compartió en su cuenta de Instagram, los esperaba una botella de champagne con dos copas, un ramo de 30 rosas rojas y, lo más conmovedor, dos portarretratos con fotos familiares.

Durante el viaje, trascendió que Icardi le escribió un poema a su esposa. Y, lejos de la polémica por la controversial carta que llevó a la pareja a reconciliarse en su primera ruptura, estos versos invitaban a la empresaria a retomar su vínculo y construir un futuro juntos.