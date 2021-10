La carta que Mauro Icardi le escribió a Wanda Nara: “Arruinaste todo por un chat que no significaba nada para mí”

Luego de la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi, se conoció la carta que el futbolista del PSG le escribió a la empresaria para conseguir su perdón. Quien dio a conocer el contenido fue Yanina Latorre, que leyó con lujo de detalles algunas líneas este martes, en Los ángeles de la mañana.

“Ella el domingo ya había empezado a aflojar, hablaron un montón, él le explicó todo”, comentó la panelista contando cómo fueron los pasos previos a la reconciliación. Y enseguida, compartió el mensaje que Wanda le mandó ese mismo día antes de perdonarlo. “ Mi idea era divorciarme, firmamos el acuerdo donde él me dejaba todo. Yo estoy enojada con él, el culpable es él, pero mi enojo con la China [Suárez] es porque teníamos una relación ”, expresó la manager a través de un mensaje que le envió a Latorre y donde le adjuntaba algunas capturas de charlas que había mantenido con la actriz en este último tiempo.

Entre ellas, una conversación sobre Pampita Ardohain, algo que Nara viene amenazando con mostrar desde el día uno en que explotó el conflicto. “Ella hizo el mejor negocio, Benjamín es demasiado bueno”, le decía Suárez a la mujer de Icardi, dando cuenta de que la modelo se habría aprovechado a la hora de firmar algún arreglo económico con el padre de sus hijos. Si bien Latorre prometió mostrar más, la panelista hizo un paréntesis para meterse de lleno en el contenido de la carta que hizo cambiar de opinión a Wanda.

“La carta es eterna, no es toda de amor, hay reproches también”, anticipó la rubia antes de ponerse a leer. También advirtió que en realidad no es una carta escrita de puño y letra por parte del futbolista sino un mensaje (muy largo) de WhatsApp. Mientras sus compañeras bromeaban con que era “una carta digital” y que tenía menos mérito que escribirla en papel, Latorre comenzó a leer el contenido.

“Una vez más te demostré las cosas como te las digo, nunca te mentí, nunca te inventé nada, solamente tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmado todo lo que fueron nuestros sueños de hace ocho años, nuestros sueños que queríamos cumplir y proyectar un futuro juntos. Conseguimos todo lo que nos propusimos hacer. Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo porque sé que el resto de mi vida no vas a tener nada para reprochar ”, comenzó Mauro Icardi, en referencia al acuerdo económico que habían firmado ante un abogado para separarse.

“Te estás equivocando y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte y también te dije que lo pidas, aunque en el interior de mi alma sea lo peor que me puede pasar. Pero espero también que lo disfrutes. No soy una persona de m…, soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Soy un gran padre, doy la vida por mis hijas y eso me hace sentir orgulloso y seguiré adelante por ellas. Soy un gran padrastro que desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices . Soy todo eso y no hace falta que lo diga nadie, me basta con saberlo yo”, continua el deportista hablando más de sus cualidades que de sus errores.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de las panelistas fue el siguiente comentario, donde Icardi marca una clara diferencia con su mujer. “ Soy una persona que no le interesa lo material, todo lo material te lo entregué siempre a vos . Siendo millonario me visto en H&M y con ropa de Amazon, y vos lo sabés muy bien. Entonces no puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ningunearme, tu ignorarme, tu pelo… como hacés. Yo no soy una m…, no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder”, escribió tajante.

En la carta, que hasta el momento tenía muy poco de intento de reconciliación, el futbolista también hizo referencia a lo que se generó en redes y mediáticamente tras conocerse la crisis. “Ahora querés la joda, querés escribirte con tipos, querés otro futbolista. Espero que sea el uno por ciento de lo que fui yo con vos. Y que arruinaste todo por un chat de m…, un chat que no significaba nada para mí. Un chat por el cual estás ciega y no podés ver más allá del teléfono, en el cual lo único que haces es mirar pelo… y mandar data a la prensa . Nunca me lo hubiera esperado pero también soy real y sé que la gente cambia. Yo habré cambiado, pero sigo manteniendo mis valores y los tengo más que claros, y me quiero yo mismo”, expresó en un fuerte reclamo.