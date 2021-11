La desgarradora frase de Benjamín Vicuña sobre el final de su relación con la China Suárez

A menos de un mes del inicio del Wandagate, en el que Eugenia “la China” Suárez se vio involucrada como tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Benjamín Vicuña se refirió a su separación de la actriz, en agosto pasado. El artista dio una entrevista a un medio chileno y se sinceró sobre lo difícil que le resultó tomar la decisión de dejar a sus hijos.

En medio de las versiones que dan a entender que la expareja no estaría teniendo una buena relación, Vicuña definió a la madre de sus dos hijos menores, Magnolia, de tres años, y Amancio, de uno, como “una mujer increíble”, pero expresó duras frases sobre su experiencia frente a su separación.

“A los 42 años, las penas y las alegrías se van sumando y en ese sentido es difícil. Si bien somos seres resilientes, abandonar un proyecto de vida, una idea, un compromiso, es muy duro. Es doloroso dejar niños y casa”, afirmó Vicuña a la revista chilena Velvet.

El 20 de agosto pasado, el artista confirmó su separación con la China a través de sus redes sociales. “Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió en Instagram.

Ahora, reflexionó: “Todos perdemos con una separación. Definitivamente todos perdemos. Pero como bien sabés, es una etapa que estoy viviendo a puerta cerrada”, indicó Benjamín dando a entender que hay cosas de las cuales todavía prefiere no hablar.

La portada de la revista Velvet de Chile tiene a Benjamín Vicuña como personaje de portada Gentileza Velvet

Consultado en torno a si estaría abierto a una posible reconciliación con la ex Casi Ángeles, el actor no lo descartó pero tampoco quiso dar declaraciones al respecto. “Uno no sabe. Tampoco lo reflexionaría por acá”, lanzó, dando por cerrado el tema.

El protagonista de la serie Terapia alternativa (Star+) también fue consultado por su expareja, Carolina “Pampita” Ardohain, y su actual marido, Roberto García Moritán, quien la semana pasada asumió en Los ángeles de la mañana (eltrece) tener un buen vínculo con en chileno.

Sobre la pareja, con quien comparte la tenencia de sus otros tres hijos que tuvo con la modelo Bautista, Benicio y Beltrán, resaltó “construyeron una familia preciosa, que en parte es mi familia. Tenemos un muy buen diálogo, convivencia, y ellos tienen lo que yo más quiero: mis hijos, que son mi tesoro”.

Benjamín Vicuña y la China Suárez son los protagonistas de la serie Terapia Alternatica (Star+), que se estrenó luego de que confirmaran su separación Star+

En este sentido, confirmando las declaraciones de García Moritán, el actor halagó al empresario y político. “Me da mucha tranquilidad saber que alguien así vive con mis hijos. La vida nos sorprende y las cosas se transforman. Somos una familia ensamblada, con diferentes roles, pero nos queremos y acompañamos”.

Frente a esta declaración, Vicuña fue consultado por Eugenia y señaló: “La madre de dos de mis hijos, una mujer increíble”. También dio a entender que hoy más que nunca se refugia en el amor de sus hijos y se mostró lleno de amor por ellos. “Amancio ya está caminando, es un príncipe hermoso, divertido. Magnolia es una belleza luminosa, una belleza que me emociona. Regalona y muy compinche de Bautista, Benicio y Beltrán”.

Finalmente, el artista habló sobre sus nuevos proyectos laborales y cómo decidió encarar la vida tras este año tan duro. “Hoy estoy en un momento de definiciones, proyectando mucho. También evaluando; evaluando diferentes escenarios de vida”. En los últimos días, el actor fue vinculado con la empresaria Romina Pigretti, pero ninguno de los dos salió a confirmar el romance.

Vicuña reveló que en los próximos meses lanzará un perfume y que filmará con Florencia Peña y Leonor Varela la comedia Miénteme, dirigida por Sebastián Schindel y producida por Lucas Akoskin. “Se rodará entre enero y febrero”, adelantó.