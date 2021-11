Roberto García Moritán, el marido de Pampita, logró su banca en la Legislatura porteña: cuáles son sus propuestas

Roberto García Moritán, el esposo de Carolina “Pampita” Ardohain, logró su banca en la Legislatura porteña. El empresario gastronómico figuraba quinto en la lista de legisladores porteños de Juntos por el Cambio y asumirá el próximo 10 de diciembre.

El economista, padre de Ana García Moritán (la primera hija que comparte con la modelo), inició su carrera política en julio pasado tras anunciar que sería candidato de Ricardo López Murphy para su fuerza Republicanos Unidos. “La razón por la que yo estoy acá es el agotamiento que tenemos todos de esta democracia tan poco representativa de la voluntad de la gente”, explicó García Moritán, en diálogo con CNN Radio. “Hay una desconexión brutal entre lo que la gente necesita y lo que los altos mandatarios tienen en la cabeza”, sostuvo en aquel momento.

Ricardo López Murphy junto a Roberto García Moritán y Ana, la hija que el político tiene con Pampita Ardohain Instagram: @robergmoritan

Tras confirmarse la precandidatura del empresario gastronómico, las redes sociales explotaron con comentarios y memes en los que se refirieron a él simplemente como “el marido de Pampita”. Consultada por Intrusos (América) la conductora repudió esta forma de referirse a él.

“Lamentablemente, hay un prejuicio porque se ha casado conmigo. Él se lo toma con mucho orgullo, no reniega de eso, pero me gustaría que lo puedan conocer un poco más y que sepan cómo hace muchos años está involucrado con las necesidades de la gente. No es algo aleatorio que hoy esté transitando en política”, afirmó.

Roberto García Moritán fue fiscal este domingo 14 de noviembre en las Elecciones Legislativas 2021 Instagram: @robergmoritan

En las elecciones PASO 2021 (Primarias abiertas simultáneas y obligatorias) López Murphy lideró una de las tres boletas propuestas por Juntos por el Cambio. Tras una muy buena respuesta de los porteños, en estas elecciones legislativas del 14 de noviembre el partido decidió fusionar en una las tres boletas y logró un amplio triunfo, con el 96,23% de las mesas escrutadas, la fuerza obtuvo el 46,98% de los votos en las elecciones y superó al Frente de Todos, que alcanzó el 25,11%.

Pese al buen resultado, la fuerza opositora perdió cuatro bancas en la Legislatura, por lo que de las 38 que tenía pasará a ocupar 34. En una de ellas se sentará el flamante legislador García Moritán, que tras agradecer a los votantes, prometió “trabajar más fuerte que nunca”.

La lista que Juntos por el Cambio presentó en la Ciudad de Buenos Aires y que sacó una amplia diferencia en votos Instagram: @robergmoritan

La lista encabezada por Emmanuel Ferrario aportará 15 nuevos diputados a la Legislatura porteña que, además de García Moritán, incluyen a María Inés Parry, Hernán Reyes, María Sol Méndez, María Luisa González Estevarena, Marina Kienast, Claudio Romero, María Cecilia Ferrero, Lucio Lapeña, Darío Nieto, Gustavo Mola, Jessica Barreto, Paola Michielotto y Juan Pablo Arenaza.

¿Cuáles son sus proyectos?

Antes de las elecciones, Roberto García Moritán recorrió los barrios y habló con los vecinos, pero también pasó por varios programas de televisión para contar sus propuestas. “Haber caminado con Asociar en los barrios me conectó con la gente”, señaló en julio a CNN Radio en relación con la ONG que encabeza que trabaja en barrios vulnerables de la Ciudad y el conurbano bonaerense.

En este sentido, indicó: “Creemos y entendemos que, dentro del gasto público, la incidencia de la política es demasiado alta. En materia económica es con quien me siento más cómodo, independientemente del cariño y el respeto que le tengo a María Eugenia (Vidal)”.

La foto de los candidatos de Juntos por el Cambio desde el búnker del partido en Costa Salguero Instagram: @robergmoritan

A comienzos de noviembre, en dialogo con +Data de LN+ dio su postura sobre el camino que se debe establecer para generar más empleo en el país.

“La manera de proteger al empleo es generar empleo y la de proteger al salario es generar demanda de empleo. La manera de perjudicar al empleo es provocar regulaciones de cualquier tipo y la manera de perjudicar al salario es emitir billetes y generar inflación”, indicó criticando la estrategia de la gestión actual.

En este sentido, el dueño de los restaurantes “La Mar” y “Tanta”, adelantó sobre sus propuestas: “Generaría las condiciones para que más argentinos se animen a invertir y para esto hay una columnas vertebrales. Primero se deben facilitar los trámites y bajar la carga impositiva”.

El empresario es hijo de un diplomático y tiene un Máster en finanzas del CEMA. “Estoy aprendiendo”, asumió la semana pasada en Los ángeles de la mañana (eltrece). Y agregó: “Mi vida hasta hace meses giraba en torno a otro tipo de realidades, esto me tiene muy divertido y estoy dispuesto a hacer de esto mi vida. Estoy trabajando mucho para ir mejorando día a día”.

Respecto de a dónde quisiera llegar, García Moritán señaló que su candidatura “es un enorme premio” que intentará “honrar con la mayor dedicación posible”. Sin embargo, resaltó que su carrera no terminará en eso. “Lo que más me enorgullece es ser parte de un movimiento que seguramente va a ser parte del cambio de la Argentina. No podemos vivir más como vivimos”, sentenció Moritán.

Este domingo, García Moritán recibió la oportunidad de ocupar una banca como legislador de la Ciudad de Buenos Aires y, a partir de diciembre, deberá poner en marcha sus propuestas electorales.