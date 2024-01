escuchar

La actriz colombiana Sofía Vergara, conocida principalmente por su papel como Gloria Delgado Pritchett en el sitcom norteamericano Modern Family, es tema de conversación internacional en los últimos días por su próximo estreno: la miniserie Griselda.

Griselda fue dirigida por el caleño Andrés Maíz, y basada en la historia de Griselda Blanco, la mujer colombiana que encabezó uno de los carteles de droga más poderosos de la historia. Contará con apariciones de estrellas como Christian Tappan, Vanessa Ferlito y Karol G, y llegará a Netflix el 25 de enero.

La actriz colombiana habló sobre el paso del tiempo (Foto Instagram @sofiavergara)

Y es por la anticipación que genera esta producción que Vergara tuvo la oportunidad de hacer entrevistas con múltiples medios nacionales e internacionales, en las que no solamente se refirió a la serie, sino también a su vida personal.

En una charla con la revista Aló, le preguntaron acerca de su secreto para mantener su aspecto joven y atractivo a sus 51 años, y para lucir asombrosa en cada foto que le toman, a lo que la barranquillera respondió que solamente es “fotogénica”.

“Yo creo que he tenido suerte, porque soy súper fotogénica, nada más. No tengo ningún secreto, ya los años me acompañan”, fueron las palabras exactas que Sofía dijo entre risas a la revista, como preámbulo para hablar de sus complejos relacionados con la edad.

Cuando le preguntaron acerca de su secreto para mantener su aspecto joven y atractivo a sus 51 años, ella respondió que solamente es “fotogénica” (Foto Instagram @sofiavergara)

“Yo me miro al espejo y sí, tal vez me veo bonita, pero ya me siento como otra persona: me toca pintarme el ojo diferente, los labios diferentes, siento que a uno todo se le va como derritiendo, es horrible tener 51 años. Pero bueno, me la gozo, me la gozo al cien por ciento”, declaró la actriz con risas, para tomarse la respuesta con su humor característico.

Ante la pregunta de si se haría cirugías estéticas, Vergara respondió de manera afirmativa: “Ya quisiera yo hacerme mis arreglitos estéticos, quisiera hacerme todas las cirugías plásticas, pero no hay tiempo, pues toca seguir trabajando. Pero lo tengo planeado cuando me den el hijue**** tiempo, ahí me verán de primeras esperando al doctor en el quirófano. Yo no le tengo miedo al cuchillo, como buena colombiana que soy”, concluyó Sofía, para cerrar una entrevista llena de humor y risas.

La actriz indicó que se hará cirugías estéticas (Foto Instagram @sofiavergara)

También hizo referencia al 2023, en el que pasó por su mediático divorcio de Joe Manganiello, y a la incertidumbre de que Griselda se pospusiera dos veces por las protestas del SAG-AFTRA. “Fue un año interesante, no malo. Experimenté cambios, pero he estado bien, al igual que mi hijo, a quien adoro, y Claudia, mi sobrina, a quien también amo”.

Por Alejandro Victoria Tobón