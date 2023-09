escuchar

Joe Manganiello parece haber dado vuelta la página de su historia de amor con Sofía Vergara de forma definitiva. Es que a dos meses del anuncio de la separación y mientras avanzan los trámites de divorcio, el actor se dejó ver en público junto con otra mujer.

Según publicó el portal Page Six, Manganiello dejó el pasado miércoles el gimnasio con una actriz 13 años menor que él: Caitlin O’Connor. La pareja parecía sorprendida por la presencia de los paparazzi mientras dejaban el predio de Gold’s Gym en Venice, California.

La estrella de Magic Mike, de 46 años, saltó al asiento del conductor de su SUV Cadillac mientras que la actriz de Amor virtual, de 33 años, se dejó caer cómodamente del lado del acompañante. Él llevaba una camiseta blanca sin mangas que dejaba lucir sus brazos tatuados, pantalones cortos estampados y zapatillas de deporte. Además, cargaba una enorme bolso en una mano y flexionaba los músculos de sus brazos mientras se dirigía al auto. Ella, en cambio, lucía unas calzas negras y una camiseta corta que resaltaba su tonificada figura.

Además de actriz -tuvo papeles breves en programas de televisión como Two and a Half Men y Days of Our Lives- y modelo, Caitlin es presentadora en la televisión de Estados Unidos. Su vida privada, hasta ahora, se mantuvo en la intimidad.

Sofía Vergara en plan soltería

Por su parte, Sofía Vergara disfruta de sus días de soltera. La jueza de America’s Got Talent publicó en sus historias de Instagram una foto hot donde se la ve en topless con solo un bikini negro y una flor en el pelo . “#TBT Colombia”, escribió la belleza colombiana sobre la postal. Vergara, de 51 años, y Manganiello, de 46, todavía se siguen en Instagram.

Sofía Vergara y Joe Manganiello decidieron ponerle fin a su matrimonio Instagram @sofiavergara

Luego de varios años en pareja y otros tantos casados, Sofía y Joe anunciaron su divorcio en julio de este año a través de un comunicado. “Tomamos la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho la una por la otra, les solicitamos gentilmente que respeten nuestra privacidad en este momento en el que navegamos una nueva etapa de nuestras vidas”, escribieron.

Antes de que trascendiera la separación, la actriz de Modern Family estuvo en Italia, destino al que fue para celebrar su cumpleaños número 51. A muchos de sus seguidores les llamó la atención que en ninguna de las imágenes que compartió se encontraba Manganiello. Para colmo, el actor fue notablemente escueto en el modo en que saludó a su esposa, con un mensaje que solo decía “Feliz cumpleaños, Sofía”. Muchos consideraron que el intérprete debería haberle dedicado un mensaje más “amoroso” a la persona con la que llevaba casado siete años en ese momento, y eso comenzó a alimentar los rumores de separación entre ambos.

Sofía Vergara y Joe Manganiello en una postal de su amor Instagram

Así empezó el amor

Joe y Sofía se casaron en 2015, un año después de iniciar su relación, y se convirtieron rápidamente en una de las parejas más populares de Hollywood. Los actores se conocieron a través del coprotagonista de la actriz en Modern Family, Jesse Tyler Ferguson, quien los presentó.

En diferentes ocasiones, los dos contaron que la atracción entre ellos existió incluso antes de conocerse. “Solo lo había visto desde muy lejos en unos cuantos eventos. Pensé que era muy atractivo, pero no estaba interesada. Era demasiado atractivo”, explicó ella luego de conocerse el romance en el programa The Ellen DeGeneres Show. “Sofía Vergara es mi mujer perfecta. Tiene ese encanto latino. Tiene curvas, una cara y un pelo preciosos . Simplemente es preciosa”, declaró entonces él por su parte en una entrevista a la revista People.

En una nota sobre su historia de amor, la revista Cosmopolitan aportó mayores datos respecto a la primera vez que se vieron frente a frente: una cena de corresponsales de la Casa Blanca en mayo de 2014. Ella todavía estaba comprometida con Nick Loeb, por lo que cada uno siguió su camino. Luego del evento, trascendió una elocuente imagen en la que se veía a Manganiello mirando sugestivamente una parte del cuerpo de Vergara mientras ella charlaba con un grupo de personas. En agosto de ese mismo año, Manganiello le dijo a E! News: “Sí, me atraparon por completo. Eso fue realmente divertido”. Pocas semanas después de esa cena, Vergara canceló su compromiso. Manganiello se enteró de la ruptura y le pidió a Tyler Ferguson su número de teléfono.

El flechazo entre Sofía Vergara y Joe Manganiello fue instántaneo AP

En una entrevista en Jimmy Kimmel Live!, la actriz llegó a admitir que al principio dudó en entablar una relación con Manganiello después de ver cómo las mujeres constantemente “se arrojaban sobre él” . A pesar de sus dudas iniciales, Vergara terminó comprometiéndose con el actor y se casaron en una ceremonia repleta de estrellas en el Breakers Resort en Palm Beach, Florida, en 2015. Siete años después, la pareja decidió divorciarse y tomar caminos separados.

