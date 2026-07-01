La decisión que tomó el novio de Cinzia, la participante venezolana de Gran Hermano, tras el terremoto en su país

El pasado 24 de junio, Venezuela quedó marcada por una de las tragedias más devastadoras de los últimos tiempos, cuando dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron al país. El desastre dejó un saldo de víctimas fatales, cientos de personas heridas y numerosos desaparecidos, mientras las tareas de búsqueda continúan. En medio de este difícil escenario, Dylan Gissi, pareja de Cinzia Francischiello, participante venezolana de Gran Hermano: Generación Dorada, tomó una contundente decisión que no pasó desapercibida.

A través de una historia publicada en la cuenta de Instagram de Cinzia Francischiello, Dylan explicó que, debido al difícil momento que atraviesa Venezuela, decidieron poner en pausa toda la actividad relacionada con la participación de la joven en el reality. El futbolista fue el encargado de comunicar la decisión mientras su pareja permanece aislada dentro del reality.

El comunicado del novio de Cinzia de Gran Hermano tras los terremotos en Venezuela (Captura: Instagram @cinziafd)

“Dada la situación que está atravesando Venezuela y tantas personas que hoy están sufriendo, por respeto, empatía, amor hacia quienes están pasando por momentos difíciles, decidimos no hacer publicaciones ni campañas en redes relacionadas con GH durante este momento”, comenzó diciendo el futbolista, asumiendo la responsabilidad de comunicarlo públicamente desde la cuenta de su pareja mientras ella está en la casa. Luego agregó: “Cinzia está dentro de un juego, pero detrás de ese juego hay una realidad mucho más grande que nos toca de cerca. Creemos que hay momentos en los que corresponde priorizar la solidaridad y el respeto”.

Cinzia Francischiello junto a su novio, Dylan Gissi (Foto: Instagram @gissi.dylan)

Además, la familia de la participante y Gissi dejaron en claro que el apoyo del público hacia Cinzia continúa siendo muy valorado, pese a la decisión de suspender las campañas habituales que suelen realizarse en redes sociales para favorecer la permanencia de los concursantes. “Nosotros elegimos mantener silencio en redes, pero el apoyo y cariño hacia ella sigue siendo recibido con mucho amor”, añadió el futbolista, a modo de cierre.