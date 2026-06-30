Quién se fue de Gran Hermano este lunes 29 de junio

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) vivió este lunes 29 de junio una nueva gala de eliminación que terminó dando un giro inesperado. Con 19 participantes todavía en competencia, nadie imaginaba que la definición de la noche terminaría iba a enfrentar a dos de las concursantes que habían ingresado hace apenas unas semanas. El resultado sorprendió tanto a los jugadores como a quienes siguen el reality desde afuera, ya que quien abandonó el reality fue Nenu López.

La tensión se mantuvo hasta el final y la expectativa creció a medida que se conocían los resultados de la votación. La placa de nominados comenzó con cinco participantes sometidos al voto negativo: Steffany “Campanita” Pereira, Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen, Nenu López y Yisela “Yipio” Pintos. Como sucede en cada gala, Santiago del Moro anunció uno por uno quiénes continuaban en el juego, mientras el clima de incertidumbre se hacía cada vez más fuerte. Con el correr de los minutos, la lista se redujo hasta que solo quedaron Campanita y Nenu frente a frente, por lo que protagonizaron un mano a mano que pocos habían anticipado.

Nenu López se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano (Captura: Telefe)

Finalmente, el público decidió que Nenu López abandonara la competencia al recibir la mayor cantidad de votos negativos.

El público decidió la salida de Nenu mediante el voto negativo (Captura: Telefe)

Antes de salir, la bailarina les dedicó un mensaje a sus compañeros: “Los quiero, rómpanla toda. No se peleen más por comida, que la vida es una sola”. Luego, fiel a su estilo, lanzó otro comentario que provocó risas dentro de los jugadores. “Dejarán de hacer coreografías en la casa”, en referencia al papel que solía ocupar en los bailes grupales. Antes de cruzar la puerta, cerró su paso por el reality con una última frase: “Chau. Que gane el mejor”.