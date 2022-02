La delicada situación de la beba de Macarena Paz y Rodrigo Pérez: “Tiene un síndrome genético poco conocido”

Este domingo, Macarena Paz anunció en redes sociales que el pasado miércoles había sido mamá de Abril, la niña fruto de su relación con Rodrigo Pérez, el guitarrista de Ciro y los Persas. Lamentablemente, esa no fue la única información que compartió la actriz con sus seguidores, sino que también contó que la beba estaba en una situación delicada. “Está en neonatología desde el día de su nacimiento y tiene un síndrome genético muy poco conocido”, escribió en su mensaje.

“El miércoles 16 de febrero a las 18.58 nació nuestra amada Abril. Esa es la fecha y el horario en que la vida dejó de ser lo que conocíamos para transformarse en (literalmente) una vida nueva”, escribió Paz en su cuenta de Instagram el domingo, dando información de la feliz noticia de la llegada de su pequeña. El posteo traía una serie de fotos en los que se veía a ella, a Pérez y a Abril en los momentos posteriores al nacimiento.

Macarena Paz y Rodrigo Pérez compartieron el mismo posteo para informar sobre el nacimiento de su hija Abrilm y contaron su delicada situación Instagram / @macapazok

El mensaje de la actriz continuó con la noticia de la delicada situación de salud de la beba. “El sacudón que se espera para el posparto y la llegada de un nuevo integrante a la familia quedó diminuto al lado del sacudón que se nos vino encima -escribió-. Junto a la felicidad / estrés propia de tener una hija, tuvimos, tenemos y tendremos por un largo tiempo que lidiar con la realidad de que nuestra beba está en neonatología desde el día de su nacimiento, y que tiene además un síndrome genético muy poco conocido y que trae muchas patologías”.

La actriz continuó su sentido mensaje con una reflexión y una esperanza. “Así la vida nos bendice y nos sacude, de la forma más maravillosa, inesperada y desorbitante. Acá, nosotros y la familia manteniendo las fuerzas y la cordura mientras practicamos el vivir día a día, minuto a minuto, paso a paso, con pequeños logros que nos alimentan cada día la esperanza de volver los tres juntitos a casa lo antes posible”, expresó.

Abril está desde el nacimiento en neonatología y tiene un síndrome genético muy poco conocido Instagram / @macapaz

“Se vienen días cansadores y difíciles, pero el amor de Abril y por Abril puede hacer cualquier cosa”, sentenció Paz, y luego dedicó unas palabras a su pequeña: “Nuestra reina luchadora, valiente y fuerte leona nos enseñó a los golpes que la aceptación de lo que la vida ofrece, sin rechazar lo que es, es la única forma de vencer el sufrimiento interminable y ensordecedor”.

La actriz y modelo dedicó las últimas líneas de su mensaje a definir a su hija: “¿Ella? Es la cosa más dulce y preciosa del planeta entero. Gracias a la vida por nuestra Abril Millaray”.

El mismo posteo fue subido horas después a su cuenta de Instagram por Rodrigo, la pareja de Macarena Paz. Y allí, la propia actriz fue la que realizó el primero de los comentarios, donde colocó el emoji de un corazón, un fuego y las siguientes palabras: “Siempre juntos”.

La publicación de Paz tuvo unos 15 mil Me gusta, e infinidad de mensajes en los que los seguidores de la actriz dejaron los mejores deseos para la beba y muchas felicidades para los flamantes padres por la llegada de su hija.

Maca Paz respondió en sus historias de Instagram a toda la gente que le envió mensajes de cariño tras el nacimiento de Abril Instagram / @macapaz

Las muestras de cariño a través de los comentarios en el posteo fueron tantas y tan fuertes, que la propia Macarena Paz dedicó a sus seguidores unas palabras a través de una de sus historias de Instagram. Con una foto de ella aún en el hospital, pero con una sonrisa, la actriz escribió en su historia: “La verdad, no me imaginaba que me emocionaría tanto al leer sus mensajes”.

“A veces las redes sociales son una p..., pero a veces son esto: un lugar donde la gente linda apoya, se une y tira energía de la mejor. Rodri, Abril y yo estamos muy agradecidos por el amor que nos dan. Es un momento difícil de nuestras vidas y sin lugar a dudas el cariño nos da fuerzas”, finalizó la modelo y actriz.