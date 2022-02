Un amigo de Ricardo Fort habló de Martita y Felipe en el entierro de Gustavo Martínez: “Lloren un poco”

Luego de su trágica muerte, los restos del entrenador Gustavo Martínez fueron despedidos este sábado 19 de febrero en el cementerio de la Chacarita. Entre los presentes, estuvieron los hijos de Ricardo Fort, Felipe (17) y Marta (17), pese a que ambos habían decidido no asistir al velatorio que se llevó a cabo el viernes 18 en el barrio de Palermo. Con versiones cruzadas respecto de los motivos por los cuales sí fueron al sepelio, un amigo del empresario chocolatero, Guillermo Peyrano, aseguró que los adolescentes recibieron una sugerencia para asistir al evento.

En diálogo con Daniel Rinaldi en el programa Implacables (Canal 9), Peyrano habló sobre el entierro de Martínez y, entre las primeras emociones que percibió, admitió que lo que captó no fue un “homenaje sentido” por parte de los jóvenes, quienes llevaban la tutela legal del entrenador.

Gustavo Martinez recordando a Ricardo Fort

Con ese escenario, los panelistas le preguntaron por la decisión que tomaron los hijos de Fort de asistir al entierro y le consultaron si habían sido obligados a hacerlo, un interrogante que el hombre respondió con un “no” rotundo. “Tiene que haber sido una asesoría de alguien, sentido no fue”, contestó primero, y agregó: “Obligado no va nadie, pero debe haber sido una sugerencia”.

En ese marco, Guillermo relacionó la presencia de los chicos en el lugar con su inminente mayoría de edad y deslizó que fueron por recomendación de sus representantes. “Se acerca el cumpleaños 18 de Felipe y Marta y la prensa es fuerte, así que desde el entorno les habrán recomendado que vayan, que lloren un poco”.

Por otro lado, los panelistas le preguntaron respecto de los mensajes que los jóvenes escribieron minutos después de la muerte de Gustavo Martínez. En relación a esto, Felipe, al enterarse del fallecimiento, recurrió a su cuenta de Instagram para exponer una dura revelación.

“Papá lo recibirá con los brazos cerrados”, fue lo primero que posteó el adolescente tras conocerse la noticia. Luego, subió un video donde aseguró que nadie sabía “lo que pasó en los últimos siete años”.

El posteo de Felipe Fort respecto a Gustavo Martinez.

En cuanto a su hermana melliza, también utilizó la misma red social para compartir un relato en el que expresaba su profundo dolor por la muerte de Gustavo. “Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo”, comenzó su mensaje la hija de Fort, donde le hablaba directamente a su tutor.

A continuación, la joven señaló en su mensaje que no había percibido ninguna señal de que Martínez podría realizar un acto extremo como el que realizó. “Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada, ni sospeché nada porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo”, escribió.

“No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué, estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y al rato me entero de la noticia”, continuó. Luego, Martita, que el próximo 25 de febrero cumplirá 18 años, escribió el párrafo quizás más duro en referencia a la muerte de Gustavo, de 62 años. “Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo pública la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona”, sentenció.

Con los reproches a un lado, la adolescente colocó una sentida reflexión y despidió a Martínez. “De igual manera, fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD, Gus, mi padrino”, añadió.

El posteo de Martita Fort tras la muerte de Gustavo Martínez (Foto: Captura Instagram/@martacfort)

En tanto, Peyrano habló de los hijos de Fort y, en primer lugar, hizo alusión Felipe. En esa línea, comentó: “Si Ricardo hubiese estado, le daba un sopapo que le dejaba la cabeza girando”. Con esa frase, agregó: “No podés ser tan egoísta de considerar tu cumpleaños 18. Alguien me pasó algo que decía ‘cómo nos hiciste esto a una semana de cumplir años’”.

Por otro lado, aseguró que si bien el mensaje de Marta fue “más sentido”, no salió de su parte. “No fue escrito por Marta eso. Lo escribió la prensa que asesora a la familia”, expresó para luego referirse a otros detalles del entierro de Martínez.