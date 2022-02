Es vegana, no se lava el pelo con shampoo hace seis años y se defiende de las críticas que recibe

Una mujer de California, Estados Unidos, se volvió viral en TikTok luego de confesar que hace seis años dejó de utilizar shampoo y acondicionador convencional para lavar su pelo. La joven utilizó las redes sociales para compartir tips y consejos para aquellas personas que deseaban cambiar sus hábitos y rutinas diarias de cuidado pero recibió cientos de críticas por parte de sus seguidores.

Laura Ashley, de 27 años, se considera una fiel seguidora del método #Nopoo, una tendencia que está de moda en varios lugares del mundo y que rechaza los productos que puedan dañar el cuero cabelludo. Los individuos que se embarcan en este proceso utilizan otros ingredientes para limpiarse el pelo: algunos solo agua y otros optan por el bicarbonato, miel, vinagre o aceites naturales.

El sencillo método que utiliza una joven para mantener su pelo saludable

Ashley, quien es vegana, por su parte afirmó a través de un video compartido desde su cuenta @veggieshredder que lleva a cabo dos simples pasos para cuidar de su pelo: en principio, se lo peina con un cepillo fino, y luego simplemente se lo moja con agua.

Esta declaración le valió las opiniones de sus más de 43 mil seguidores, con valoraciones a favor y en contra. “Dios mío, ¿no usás líquidos llenos de químicos en tu cabello? Debés ser apestosa” o “no se ve bien tu método”, son algunos de los comentarios de los internautas que la criticaron por considerarla “poco higiénica”.

En defensa de las críticas, la emprendedora dialogó con el medio norteamericano Dailystar y habló sobre cómo fue el proceso que la llevó a cambiar su estilo de vida. “Había visto cosas en internet sobre algunas personas que no usaban shampoo y cuanto más comenzaba a sumergirme, más quería tomar todo en mis propias manos y tener tanta responsabilidad como pudiera”, admitió.

Luego de buscar más información sobre el tema, la joven contó que se comenzó a preguntar de qué estaban hechos los productos de limpieza tradicionales. “Fue una especie de experimento. Recuerdo haber pensado ‘¿Puedo hacer mi propio shampoo ? ¿Realmente necesitamos confiar en todos estos productos?’”, expresó.

Laura Ashley no utiliza shampoo hace 6 años Kennedy News and Media)

Entre las ventajas que visualiza, enumeró: “Mi pelo se ve mucho más saludable ahora. Solía ser liso y estaba constantemente usando calor y apelmazándolo con productos. Ahora dejé todo eso y tengo rulos naturales”. Y agregó: “Es agradable: me despierto, me ducho y me gusta mi cabello. También es mentalmente más saludable, porque es importante estar cómodo. No es una cosa de 40 minutos arreglar mi cabello por la mañana. Se siente más saludable y también crece más rápido”.

Si bien confesó que al principio utilizaba algunos ingredientes como bicarbonato de sodio y vinagre para lavar su pelo, en la actualidad ya abandonó esos productos y hace seis años lleva una costumbre que cumple de manera estricta. “En este momento, mi rutina es cepillarme el pelo antes de ducharme. Me meto en la bañadera y lo lavo con mis manos y agua, masajeo el cuero cabelludo para estimularlo y paso un peine de dientes anchos”.

En esta línea, añadió: “Una vez que salgo, me envuelvo el cabello con una toalla durante media hora y luego me pongo un poco de aceite de argán o de romero. Dejé de usar el shampoo de los supermercados porque hay muchas cosas añadidas. No hay forma de que hayamos estado viviendo todo este tiempo a lo largo de la historia y de repente todo el mundo necesite un shampoo con 50 ingredientes”.

Asimismo, la joven consideró que la dieta vegana que lleva también influye en la buena salud del pelo. “Como crudivegana, todo lo que como son frutas y verduras, por lo que no se puede liberar mucha basura de mi cuerpo. Como muy limpio, así que no tengo toda esa acumulación o grasa. No uso shampoo ni acondicionador, pero tampoco le pongo calor al cabello. No me pongo cremas, geles o mousses”.

Además de no utilizar shampoo y acondicionador hace seis años, la mujer también lleva una dieta vegana Kennedy News and Media

Por otro lado, manifestó que simplemente sigue los pasos de los antepasados. “Dejo que mi pelo haga lo suyo, no siento la necesidad de peinarlo. Simplemente lo dejo ser. Creo que muchas personas no están acostumbradas a eso. Ellos están caminando con el cabello secado y peinado. La gente ya ni siquiera sabe cómo se ve el cabello natural”, consideró.

Por último, y respecto de los cientos de comentarios que recibe cada vez que muestra esta rutina en las redes sociales, Ashley admitió: “No me molestan en lo más mínimo. Cualquier opinión de la gente sobre mí y mi pelo, la leo a carcajadas”.