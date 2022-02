El increíble viaje de Valeria Mazza y su familia a Disney París y Saint Moritz por sus 50 años

Valeria Mazza cumplió 50 años y decidió celebrarlo junto a su familia en París, en donde todos disfrutaron de las atracciones del parque de Disney y compartieron la inolvidable aventura en sus redes sociales. En la capital francesa, la modelo estuvo con su marido, Alejandro Gravier, y sus cuatro hijos: Taína, Balthazar, Tiziano y Benicio.

“Gran fin de semana juntos”, escribió Valeria los días previos a su cumpleaños en su cuenta de Instagram, donde cuenta con medio millón de seguidores. La empresaria acompañó el posteo de varios emojis y un álbum de fotos en donde se los puede ver a los seis miembros de la familia disfrutando del popular parque de atracciones.

El álbum de fotos de Valeria junto a sus hijos. Fuente: Instagram

Además de ir a Disney y divertirse en sus diferentes juegos, los Gravier Mazza viajaron a la exclusiva localidad de Saint Moritz, Suiza, en donde esquiaron y disfrutaron de la nieve en la ciudad europea. “El mejor regalo del mundo fue compartir estos días juntos”, escribió después la cumpleañera.

El cambio de década

“Vivo los 50 con mucha alegría. Desde hace varios meses que empecé a pensar realmente lo que significa. Porque uno dice 50 y es un montón pero, por otro lado, todo lo que yo me imaginaba, como cuando veía de chica a una señora a de 50 y me parecía eterna (ríe), no tiene nada que ver con cómo yo me siento hoy”, le confesó la empresaria a la revista Caras.

Valeria Mazza se divirtió en Disney junto a su marido y sus hijos Instagram @valeriamazzaok

Asimismo, Mazza expresó sobre su nuevo aniversario: “Llego feliz y plena a mis 50 y con la familia que siempre soñé. Y realizada profesionalmente y como persona. No es un número que me asuste para nada, me encanta cumplir años y no soy de las que sufren. Me gusta festejar y recibirlos con alegría. Pero es una fecha especial porque es un cambio de década. También lo es para mi esposo y mi hijo Tiziano”, continuó para luego reflexionar: “La madurez te da serenidad y sabiduría. Creo que la experiencia aporta eso o al menos es lo que ocurre conmigo. Aprendés a ponerle el valor a cada cosa. Ya no te desesperás, ni te volvés loca por cualquier cosa. Vivís con mayor paz”.

“El paso del tiempo deja huellas, sí, pero los cambios no son de un día para el otro. Vas creciendo, cambiando y eso se asimila. Siempre dije que la guerra contra natura es una guerra perdida. Me parece que uno puede envejecer con dignidad y para eso te tenés que ocupar. Cada vez me cuesta más trabajo mantenerme físicamente, aunque lo hago sin volverme loca. Me tomo más tiempo para mí y mi rutina de belleza o para lo que significa verse bien para mí. Eso depende de cada mujer. Yo lo necesito para poder sentirme bien, eso está muy ligado”, concluyó la madre de Taína, Balthazar, Tiziano y Benicio.

Además de cumplir años, Valeria celebró un nuevo aniversario junto a su marido Instagram @valeriamazzaok

Estos días son emocionantes para la empresaria porque también celebra su aniversario junto a Gravier. En un posteo de Instagram, le dedicó unas conmovedoras palabras junto a una foto de ambos cenando. “NY 1997, la noche que me pediste casamiento. Soñábamos juntos y muchos de esos sueños los hicimos realidad. Sigamos soñando, porque juntos todo se hace más fácil, interesante y divertido”, escribió.