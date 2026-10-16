La desconocida historia de amor de Fernando Confessore y Paula Franco: 40 años juntos, tres hijas y una vida de apoyo mutuo

“La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero además nos toca de cerca. Murió hace un rato nuestro compañero Fernando Confessore”, anunció Mario Massaccesi durante la mañana de este viernes 16 de octubre en TN. El meteorólogo de 58 años falleció durante la madrugada tras sufrir un paro cardíaco en su casa. Llevaba más de 30 años en el canal de noticias y 40 al lado del amor de su vida, Paula, su compañera incondicional y la madre de sus tres hijas.

Fue justamente ella quien esta madrugada realizó un llamado al 911 tras la repentina descompensación de su marido. Personal del Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) se acercó al domicilio y le realizaron maniobras de RCP, pero no lograron reanimarlo y constataron su fallecimiento. “Fue un hombre que nos enseñó, sobre todo en este último tiempo”, dijo Massaccesi al compartir la noticia que les hizo llegar la familia y agregó que, si bien Confessore era “de perfil muy bajo en su vida personal, tuvo como pequeños chispazos donde contó sobre el amor de toda una vida con su mujer, con sus hijos”.

Así anunció TN el fallecimiento de Fernando Confessore

Fernando Confessore llevaba cuatro décadas en pareja con Paula Franco. Hace unos pocos meses, el meteorólogo compartió en su cuenta de Instagram una foto de junio de 1992 cuando recibió, acompañado por ella, su diploma de Técnico en Meteorología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. “Detrás de ese logro hubo muchas horas de estudio, esfuerzo, dudas y sacrificios. Pero, sobre todo, hubo una persona que estuvo siempre a mi lado: Paula”, escribió.

Confessoro y Franco en 1992 cuando él recibió su título de Técnico en Meteorología (Foto: Instagram @ferconfessore)

“Ella fue mucho más que mi compañera de vida. Fue quien me alentó cuando las fuerzas faltaban, cuando había que estudiar y trabajar al mismo tiempo, quien creyó en mí incluso cuando yo dudaba, quien me impulsó a seguir estudiando lo que me apasionaba, a crecer y a no bajar nunca los brazos”, reflexionó, dejando en evidencia la relación incondicional que construyeron con los años. “Cada paso que di en ese camino tuvo su apoyo, su paciencia y su compañía. Por eso, al volver a ver estas fotos después de tantos años, siento que este diploma también le pertenece un poco a ella”, agregó.

"Ella fue mucho más que mi compañera de vida", sostuvo Confessore sobre su esposa (Foto: Instagram @ferconfessore)

“Gracias Paula por caminar conmigo en los momentos felices y, sobre todo, en los difíciles. Gracias por ser ese impulso silencioso pero constante que me ayudó a llegar hasta acá. Los años pasan, pero hay personas cuyo amor y acompañamiento dejan una huella para toda la vida en el corazón”, sentenció.

Fernando Confessoro y Paula Franco, un amor de cuatro décadas y tres hijas (Foto: Instagram @ferconfessore)

El 5 de abril de 1999, la pareja le dio la bienvenida a su primera hija, Julieta, que en 2024 finalizó sus estudios en Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). “Hoy ya tiene su título de ingeniera, pero también se cierra un capítulo, una historia de esfuerzo, constancia y sueños cumplidos. Orgulloso no me alcanza”, expresó Confessore el año pasado. La joven además juega al vóley en Fortineras, el equipo femenino de Vélez Sarsfield. Si bien el meteorólogo era fanático de Boca Juniors, siempre la alentó y apoyó.

Fernando y Paula tuvieron tres hijas, Julieta, Jimena y Candela (Foto: Instagram @ferconfessore)

La pareja también tuvo a Candela, que es maquilladora especializada en novias, quinceañeras y sociales, y atiende tanto en CABA como en Pinamar, y a Jimena, quien tiene 24 años y estudia Arquitectura en la UBA.

Jimena es ingeniera química, Jimena estudia Arquitectura y Candela es maquilladora (Foto: Instagram @ferconfessore)

A pesar de su bajo perfil, Confessore compartió en su cuenta de Instagram fotos junto a su mujer y sus hijas, tanto en eventos como durante sus visitas a las playas de Pinamar, dando cuenta del profundo amor que tenía por ellas.