La desgarradora despedida de Benicio Guyot a su mamá, Ernestina Pais: “Yo era tu todo y vos el mío”

A un día de la muerte de Ernestina Pais, su único hijo, Benicio Guyot, escribió una carta pública en redes sociales para despedirla, en la que le expresó su amor y total admiración. “Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará. Tus te amo pegajosos y constantes, los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un ‘te amo hijo’”, comenzó el joven de 22 años.

“Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir, y vos lo hacías con toda plenitud. Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y, aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos el mío también”, expresó con dolor.

El posteo de Benicio Guyot en Instagram (Foto: Instagram @benicioguyot)

También recordó su personalidad y muchas de sus cualidades como madre: “Eras muy clara con tus ideales, deseos y goles. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que toques o alcances mejore”.

A su vez, habló sobre lo difícil que es para él su repentina partida y la mediatización de su muerte. “Tu ida no es como una común. Me apareces en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar de esta pérdida va a ser difícil. Pero trae algo bueno. Porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que me llegaron me sorprendieron. Me habla gente que no conozco, que no sé quién es, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto fue real”, destacó.

La carta completa de Benicio Guyot (Foto: Captura de pantalla Instagram @benicioguyot)

“Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura, te voy a recordar. Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, te voy a recordar. Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores, te voy a recordar. Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar. Sos fuiste y serás eterna. Te amo, mamá”, cerró.

Rápidamente, la publicación recibió mensajes de cariño de miles de colegas de su madre y seguidores fieles de todos sus trabajos en radio, televisión y teatro. “Que hermosa Ernestina, tan cálida, siempre te recordaremos”; “Sos hermoso. Tu madre te amará siempre y te sonreirá cuando pienses en ella. Es realmente bello todo lo que sentís. Es amor estará siempre orgullosa de vos y te abrazaremos siempre. Sos digno hijo de tu mami. Besos apretaditos” y “Ella siempre va a estar con vos. Te abrazamos fuerte, Benicio. ¡Es hermoso lo que escribiste!“, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en la publicación.

Benicio Guyot recordó a su mamá con un posteo desgarrador (Foto: Captura Instagram/@benicioguyot)

Antes de romper el silencio, durante las primeras horas de la mañana del sábado, Benicio también había compartido una imagen en sus historias de Instagram junto a su mamá con un emoji de corazón. Como era de público conocimiento, la actriz quiso que su hijo estuviera alejado del mundo mediático que la rodeaba, por lo que siempre llevó una vida lejos de la exposición y eran pocas las imágenes que se conocían de él.

¿Cuándo y dónde será el último adiós a Ernestina Pais?

Se conoció dónde se llevará adelante el último adiós de Ernestina Pais (Foto: X)

Según difundió la familia de Ernestina Pais, su velatorio se llevará adelante el domingo 28 de junio entre las 08:00 y las 11:30 horas de la mañana en la casa velatoria Zuccotti Hnos (Av. Córdoba 5084), en la sala Alessandria ubicada en la planta baja. Luego sus restos se trasladarán al Panteón de Actores del Cementerio de La Chacarita (Av. Guzmán 680) para dar el último adiós.