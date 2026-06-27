Murió Ernestina País: cómo fue el accidente de tren y las últimas noticias de la tragedia

La UFI de Martínez informó: “Comando Patrullas San Isidro toma intervención en accidente ferroviario, donde vehículo marca Honda Civic ptte. MYP-725 de color negro, conducido por una femenina, el cual cruza paso nivel de calle Sáenz Peña y El Cano de San Isidro, ello con barrera baja, de la línea FF.CC. Mitre ramal “Tren de la Costa”, fue arrollado por la formación constatándose en el momento el fallecimiento de la única ocupante, pudiéndose establecer que se trata de quien en vida fuera la reconocida conductora televisiva Ernestina PAIS(54). Trabajan en el lugar bomberos. Se preserva el lugar. Se solicitan peritos. El impacto de la formación fue contra el lado del conductor del rodado“.