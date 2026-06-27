Murió Ernestina País: cómo fue el accidente de tren y las últimas noticias de la tragedia
La periodista y conductora se dirigía al teatro cuando fue arrollada por el Tren de la Costa en San Isidro
El elenco de la obra estaba esperando a Ernestina para la función
Carlos Rotemberg, empresario teatral, contó a LN+ que los actores de la obra El divorcio del año aguardaban por la periodista para iniciar la función de las 21 en un teatro de Tigre. “El elenco estaba en camarines sorprendido porque no llegaba Ernestina. La llamaron varias veces porque estaba llegando el público a la función de las 21”, comentó.
Ernestina Pais estaba inhabilitada para conducir
Según pudo saber LA NACION, Fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense informaron que Pais estaba inhabilitada para conducir hasta el 8 de octubre de 2027 por negarse a realizar controles de alcoholemia.
La policía científica trabaja en el lugar del accidente
Tras el accidente en el que falleció Ernestina Pais, la policía científica realiza el peritaje de la zona para dilucidar los motivos del siniestro.
La Asociación Argentina de Actores le dio el último adiós a Ernestina
Tras el fallecimiento de la periodista y actriz, la Asociación Argentina de Actores la despidió en las redes sociales. “Dejó una huella en los medios de comunicación”, aseguró la organización.
Acompañamos a la familia, amistades y seres queridos de Ernestina Pais en este momento de profunda tristeza. Periodista, conductora y actriz, dejó una huella en los medios de comunicación y en los escenarios gracias a su carisma y su estilo personal. pic.twitter.com/kcXjbfbKne— Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) June 27, 2026
Ernestina tenía una función este viernes por la noche en Tigre
La cuenta oficial de Multiteatro la despidió con un sentido mensaje: "Causa estupor en el público -al llegar al teatro Nini Marshall de Tigre- el enterarse del trágico fallecimiento de la actriz y conductora Ernestina Pais, quien tenía función de la obra ‘El divorcio del año’. Desde esta Casa Teatral acompañamos con pesar y tristeza a su familia".
⚫️ Causa estupor en el público -al llegar al teatro Nini Marshall de Tigre- el enterarse del trágico fallecimiento de la actriz y conductora Ernestina Pais, quien tenía función de la obra “El divorcio del año”— Multiteatro (@multiteatro) June 27, 2026
Desde esta Casa Teatral acompañamos con pesar y tristeza a su familia. pic.twitter.com/XPK4MgAv1b
La despedida de José María Muscari a Ernestina Pais
José María Muscari, director de la obra El divorcio del año, donde trabajaba Ernestina Pais, utilizó sus redes sociales para despedirse de la periodista. “Chau Ernes, que seas feliz en tu eternidad. Así te despido feliz y actuando”, escribió.
Cómo sigue la investigación judicial por el accidente
El periodista especializado en policiales, Mauro Zeta, informó a LAM que “la fiscal va a pedir información a la empresa de transporte para ver si la barrera funcionaba bien”.
La despedida de Débora Plager a Ernestina Pais
La periodista Débora Plager despidió a Ernestina Pais a través de un sentido posteo en sus redes sociales. "Nos conocimos y a las pocas semanas me hiciste sentir que teníamos una amistad de años", aseguró.
Qué dice el parte policial del accidente
La UFI de Martínez informó: “Comando Patrullas San Isidro toma intervención en accidente ferroviario, donde vehículo marca Honda Civic ptte. MYP-725 de color negro, conducido por una femenina, el cual cruza paso nivel de calle Sáenz Peña y El Cano de San Isidro, ello con barrera baja, de la línea FF.CC. Mitre ramal “Tren de la Costa”, fue arrollado por la formación constatándose en el momento el fallecimiento de la única ocupante, pudiéndose establecer que se trata de quien en vida fuera la reconocida conductora televisiva Ernestina PAIS(54). Trabajan en el lugar bomberos. Se preserva el lugar. Se solicitan peritos. El impacto de la formación fue contra el lado del conductor del rodado“.
La última entrevista de Ernestina Pais con LA NACION
En una entrevista con Pía Shaw para LA NACION, Ernestina Pais recordó el “golpe mayor” que la llevó a cambiar su vida: ver a su hijo angustiado. Agradeció el rol de su familia en la decisión de internarse y se mostró conmovida por haber podido recuperarse: “Hoy estoy viva y sobria. Y esa es mi alegría más grande”.
Así quedó el auto donde falleció Ernestina Pais
El Honda City en el que viajaba Ernestina Pais en el momento de su fallecimiento quedó totalmente destruido. La conductora, que tenía 54 años, intentó cruzar con la barrera baja en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro, cuando su coche fue embestido por una formación del Tren de la Costa.
Ángel de Brito confirmó la muerte de Ernestina Pais
El periodista de LAM (América), Ángel de Brito, confirmó en su programa el fallecimiento de la periodista. “Nos dejó a todos shockeados”, aseguró de Brito y precisó que el deceso de la conductora se produjo “en el acto” al ser arrollada por el tren. “Nos quedamos mudos cuando escuchamos la noticia”, concluyó el presentador.
Ernestina Pais murió tras ser arrojada por el Tren de la Costa
Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años. Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que manejaba un auto cuando cruzó un paso a nivel y fue atropellada por un tren en San Isidro.
Pais conducía el vehículo modelo Honda City negro cuando cruzó el paso a nivel ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, correspondiente al su ramal Tren de la Costa del tren Mitre, con la barrera baja. El impacto fue del lado del conductor. Fue la única que falleció en el siniestro.
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