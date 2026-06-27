LA NACION
en vivo

Murió Ernestina País: cómo fue el accidente de tren y las últimas noticias de la tragedia

La periodista y conductora se dirigía al teatro cuando fue arrollada por el Tren de la Costa en San Isidro

Murió Ernestina País: qué se sabe del accidente de tren en San Isidro y las últimas noticias
Murió Ernestina País: qué se sabe del accidente de tren en San Isidro y las últimas noticias(Foto: Instagram @ernestinapais)

El elenco de la obra estaba esperando a Ernestina para la función

Carlos Rotemberg, empresario teatral, contó a LN+ que los actores de la obra El divorcio del año aguardaban por la periodista para iniciar la función de las 21 en un teatro de Tigre. “El elenco estaba en camarines sorprendido porque no llegaba Ernestina. La llamaron varias veces porque estaba llegando el público a la función de las 21”, comentó.

Carlos Rotermberg: ""El elenco estaba en camarines sorprendido porque no llegaba Ernestina"
Carlos Rotermberg: ""El elenco estaba en camarines sorprendido porque no llegaba Ernestina"

Ernestina Pais estaba inhabilitada para conducir

Según pudo saber LA NACION, Fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense informaron que Pais estaba inhabilitada para conducir hasta el 8 de octubre de 2027 por negarse a realizar controles de alcoholemia.

La periodista tenía inhabilitado el carnet de conducir
La periodista tenía inhabilitado el carnet de conducir

La policía científica trabaja en el lugar del accidente

Tras el accidente en el que falleció Ernestina Pais, la policía científica realiza el peritaje de la zona para dilucidar los motivos del siniestro.

Asi trabaja la policia cientifica en el lugar del accidente
Asi trabaja la policia cientifica en el lugar del accidente

La Asociación Argentina de Actores le dio el último adiós a Ernestina

Tras el fallecimiento de la periodista y actriz, la Asociación Argentina de Actores la despidió en las redes sociales. “Dejó una huella en los medios de comunicación”, aseguró la organización.

Ernestina tenía una función este viernes por la noche en Tigre

La cuenta oficial de Multiteatro la despidió con un sentido mensaje: "Causa estupor en el público -al llegar al teatro Nini Marshall de Tigre- el enterarse del trágico fallecimiento de la actriz y conductora Ernestina Pais, quien tenía función de la obra ‘El divorcio del año’. Desde esta Casa Teatral acompañamos con pesar y tristeza a su familia".

La despedida de José María Muscari a Ernestina Pais

José María Muscari, director de la obra El divorcio del año, donde trabajaba Ernestina Pais, utilizó sus redes sociales para despedirse de la periodista. “Chau Ernes, que seas feliz en tu eternidad. Así te despido feliz y actuando”, escribió.

La despedida de Muscari a Ernestina Pais
La despedida de Muscari a Ernestina Pais

Cómo sigue la investigación judicial por el accidente

El periodista especializado en policiales, Mauro Zeta, informó a LAM que “la fiscal va a pedir información a la empresa de transporte para ver si la barrera funcionaba bien”.

Mauro Zeta informo sobre como seguira la investigacion judicial
Mauro Zeta informo sobre como seguira la investigacion judicial

La despedida de Débora Plager a Ernestina Pais

La periodista Débora Plager despidió a Ernestina Pais a través de un sentido posteo en sus redes sociales. "Nos conocimos y a las pocas semanas me hiciste sentir que teníamos una amistad de años", aseguró.

Qué dice el parte policial del accidente

La UFI de Martínez informó: “Comando Patrullas San Isidro toma intervención en accidente ferroviario, donde vehículo marca Honda Civic ptte. MYP-725 de color negro, conducido por una femenina, el cual cruza paso nivel de calle Sáenz Peña y El Cano de San Isidro, ello con barrera baja, de la línea FF.CC. Mitre ramal “Tren de la Costa”, fue arrollado por la formación constatándose en el momento el fallecimiento de la única ocupante, pudiéndose establecer que se trata de quien en vida fuera la reconocida conductora televisiva Ernestina PAIS(54). Trabajan en el lugar bomberos. Se preserva el lugar. Se solicitan peritos. El impacto de la formación fue contra el lado del conductor del rodado“.

La última entrevista de Ernestina Pais con LA NACION

En una entrevista con Pía Shaw para LA NACION, Ernestina Pais recordó el “golpe mayor” que la llevó a cambiar su vida: ver a su hijo angustiado. Agradeció el rol de su familia en la decisión de internarse y se mostró conmovida por haber podido recuperarse: “Hoy estoy viva y sobria. Y esa es mi alegría más grande”.

La última entrevista de Ernestina Pais con LA NACION
La última entrevista de Ernestina Pais con LA NACION

Así quedó el auto donde falleció Ernestina Pais

El Honda City en el que viajaba Ernestina Pais en el momento de su fallecimiento quedó totalmente destruido. La conductora, que tenía 54 años, intentó cruzar con la barrera baja en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro, cuando su coche fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

La formación embistió al Honda Civic en el que viajaba Ernestia Pais (Foto: X)
La formación embistió al Honda Civic en el que viajaba Ernestia Pais (Foto: X)

Ángel de Brito confirmó la muerte de Ernestina Pais

El periodista de LAM (América), Ángel de Brito, confirmó en su programa el fallecimiento de la periodista. “Nos dejó a todos shockeados”, aseguró de Brito y precisó que el deceso de la conductora se produjo “en el acto” al ser arrollada por el tren. “Nos quedamos mudos cuando escuchamos la noticia”, concluyó el presentador.

Ángel de Brito confirmó la muerte de Ernestina Pais
Ángel de Brito confirmó la muerte de Ernestina Pais

Ernestina Pais murió tras ser arrojada por el Tren de la Costa

Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años. Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que manejaba un auto cuando cruzó un paso a nivel y fue atropellada por un tren en San Isidro.

Pais conducía el vehículo modelo Honda City negro cuando cruzó el paso a nivel ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, correspondiente al su ramal Tren de la Costa del tren Mitre, con la barrera baja. El impacto fue del lado del conductor. Fue la única que falleció en el siniestro.

LA NACION
Más leídas de Sociedad
  1. La sexóloga Cecilia Ce denunció que vivió situaciones de maltrato con una expareja
    1

    La sexóloga Cecilia Ce denunció que vivió situaciones de maltrato con una expareja

  2. Una emblemática marca de abrigos en Recoleta que tuvo tiendas en Chile y Punta del Este anunció su cierre
    2

    Lodenhaus, la emblemática tienda de abrigos en Recoleta, anunció que cierra sus puertas

  3. Ya son 235 los muertos confirmados en Venezuela; la Corte ordenó cumplir la ley de financiamiento universitario
    3

    Ya son 235 los muertos confirmados en Venezuela; la Corte ordenó cumplir la ley de financiamiento universitario

  4. Alertan sobre el aumento de mujeres que dan a luz intoxicadas y de bebés con síndrome de abstinencia
    4

    Alertan sobre el aumento de mujeres argentinas que dan a luz intoxicadas y de bebés con síndrome de abstinencia