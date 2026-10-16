La llamativa reacción de Palito Ortega cuando le preguntaron por la separación de Emanuel y Julieta Prandi

Esta semana, el clan Ortega quedó en el ojo de la tormenta luego de que Julieta Prandi anunciara su separación de Emanuel tras seis años juntos y a menos de un mes de haberse convertido en marido y mujer. Lo hizo a través de una historia de Instagram en la que advirtió que “más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables”. En medio de las repercusiones, de los dichos de sus familiares y de las versiones de infidelidad de parte de él, Palito Ortega fue consultado por el final del matrimonio de su hijo y su reacción no pasó inadvertida.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron a menos de un mes de su casamiento Gerardo Viercovich - LA NACION

El miércoles 14 de octubre, el intérprete de “La Felicidad” recibió un reconocimiento por su trayectoria en la primera edición de los Martín Fierro de la música, premios que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). Cuando se retiró del teatro Tango Porteño, habló con la prensa sobre su distinción, pero no pudo esquivar la pregunta sobre el escándalo que golpea a su familia. “¿Te sorprendió la separación de Emanuel y Julieta?”, quiso saber el cronista de Desayuno americano (América TV).

Ortega levantó las manos y dijo: “Estoy contento de haber recibido este Martín Fierro”. Si bien intentó desestimar el tema y no entrar en detalles, le insistieron sobre cómo estaba su familia, a lo que, sin vueltas, antes de retirarse del lugar, dijo: “No puedo hablarlo, gracias por todo”.

Evangelina Salazar y Palito Ortega asistieron al casamiento de Emanuel y Julieta Prandi Gerardo Viercovich - LA NACION

Cabe mencionar que Palito y su esposa Evangelina Salazar fueron los únicos integrantes de la familia que asistieron al casamiento de la ahora expareja en el Registro Civil de San Isidro el 15 de septiembre. Asimismo, Dante, el hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdes, afirmó en LAM (América TV) que su familia le abrió las puertas de la casa de sus abuelos a Prandi.

Martín Ortega, hermano de Emanuel, sobre Julieta Prandi: “Es celosa”

Por otro lado, Martín Ortega reconoció que todos se sorprendieron al enterarse de la separación de su hermano. Reveló que tuvo la oportunidad de ver al músico y aseguró que, dado el contexto, lo vio “bien”. No obstante, reconoció que el intercambio que tuvo con los periodistas en la puerta de su casa “fue muy raro”. “No es una situación ni cómoda ni simpática para nadie”, enfatizó en diálogo con LAM.

Martín Ortega se refirió a la relación de Emanuel y Julieta Prandi

Con respecto a Julieta Prandi, dijo que, aunque la conoció y le pareció “divina”, no se vieron mucho a lo largo de los años. “No voy a hacer un juicio de valor sobre lo que ella hizo o no hizo porque es un tema de ella, pero siempre es mejor ser discreto con todo”, sostuvo. En este sentido, desestimó las versiones de supuestas terceras en discordia y lanzó: “Tal vez sí Julieta Prandi se pudo haber enojado. Es celosa. No la conozco demasiado, pero sé que es celosa. La mayoría de las personas lo son cuando están en una relación”. En cuanto a si veía posible una reconciliación, dijo que le gustaría que “suceda lo que tiene que suceder”.