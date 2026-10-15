Martín Ortega, hermano de Emanuel, sobre Julieta Prandi: “Es celosa”

A través de una historia de Instagram, Julieta Prandi anunció esta semana el final de su relación con Emanuel Ortega tras seis años juntos y a solo 27 días de haberse convertido en marido y mujer. Una presunta infidelidad de parte de él pudo haber sido el punto de quiebre y, según trascendió, poco antes de dar el sí habrían atravesado una fuerte crisis. Si bien aún no está del todo claro si es una separación temporaria o permanente, en las últimas horas Martín Ortega se refirió a la situación de su hermano y reveló qué opina sobre su ahora excuñada.

“A todos nos sorprendió”, admitió Martín Ortega en diálogo con LAM (América TV) sobre el final del matrimonio. ”A mí lo único que me importa es que mi hermano esté bien. Escuché muchas cosas", agregó. A partir de esto, aclaró que el estudio de grabación de Emanuel, en el que estuvieron Mariana Marx y Josefina Lynch —apuntadas como supuestas terceras en discordia—, es un lugar “muy importante” y serio: “Emanuel tiene en el segundo piso una especie de departamento porque a veces se quedaba toda la noche. Es importante decir que es un lugar de trabajo, no una fiesta”.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron a menos de un mes de haberse convertido en marido y mujer

Contó que se enteró de la ruptura porque un amigo le envió la historia de Instagram de Julieta Prandi y no solo remarcó que en su familia no están acostumbrados a estas situaciones, sino que además no recordaba haber atravesado por un escándalo de esta magnitud.

Con respecto a Julieta Prandi dijo que, aunque la conoció, no se vieron mucho a lo largo de los años, pero le pareció “divina”. “No voy a hacer un juicio de valor sobre lo que ella hizo o no hizo porque es un tema de ella, pero siempre es mejor ser discreto con todo”, sostuvo.

Martín Ortega se refirió a la relación de Emanuel y Julieta Prandi

En este sentido, remarcó que no recibió invitación para el casamiento de su hermano, que tuvo lugar el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro. “Ellos en principio iban a hacer algo muy chiquito y decidieron cambiar el plan a último momento; entonces nos avisaron menos de una semana antes y todos teníamos cosas que hacer”. Como su hermano les dio a entender que la asistencia era “opcional” y como tenía una mudanza, finalmente no fue.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se casaron el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro Gerardo Viercovich - LA NACION

Martín reveló que, tras lo sucedido, tuvo la oportunidad de ver a Emanuel y aseguró que, dado el contexto, lo vio “bien”, aunque reconoció que el intercambio que tuvo su hermano con los periodistas en la puerta de su casa “fue muy raro”. “No es una situación ni cómoda ni simpática para nadie”, enfatizó.

Por último, volvió a desestimar las versiones de supuestas terceras en discordia y destacó que “nada sucedió”. “Tal vez sí Julieta Prandi se pudo haber enojado”, expresó y siguió. “Julieta es celosa. No la conozco demasiado, pero sé que es celosa. La mayoría de las personas lo son cuando están en una relación”. En cuanto a si veía posible una reconciliación, dijo que le gustaría que “suceda lo que tiene que suceder”.