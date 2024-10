La determinante decisión de Simon Cowell, el creador de One Direction, tras la muerte de Liam Payne

Escuchar

El cantante británico Liam Payne murió el miércoles 16 de octubre tras caer del tercer piso del hotel en el que se alojaba, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La noticia generó una profunda conmoción entre sus fanáticos, quienes le dedicaron mensajes, fotos y videos en redes sociales. A su vez, sus excompañeros de One Direction, Niall Horan, Harry Styles, Zayn Malik y Louis Tomlinson compartieron emotivos posteos para despedirlo. Ahora, se conoció que, a partir de la muerte del músico, el productor británico, Simon Cowell -quien fue el responsable del surgimiento de la banda en 2010- habría tomado una determinante decisión respecto a su futuro laboral.

Los One Direction: Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik (Foto: Instagram @onedirection)

Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik alcanzaron la fama mundial 14 años atrás tras su participación en el reality show británico The X Factor, creado por Simon Cowell. Él fue justamente quien permitió el surgimiento del grupo al que llamaron One Direction y fue su primer mánager. En medio del gran éxito, en 2015, Malik se fue de la banda y se convirtieron en un cuarteto hasta que decidieron separarse de manera definitiva en 2016.

Luego de que se conociera la noticia de la muerte de Payne, sus excompañeros de grupo lo despidieron tanto con un posteo grupal como con mensajes individuales. En las últimas horas, en tanto, se conoció la reacción de Simon Cowell, quien supo ser el padrino de 1D. El medio británico The Sun indicó que el productor “está completamente conmocionado y devastado”, por la noticia. “Él adoraba a Liam y era cercano a su familia, con la que seguramente se comunicará en privado”, sostuvo una fuerte cercana al jurado de America’s Got Talent.

A raíz del fallecimiento de Liam, Cowell habría tomado una contundente decisión sobre sus responsabilidades laborales. “No le pareció que fuera correcto continuar con el rodaje de BGT (Britain’s Got Talent) y, cuando se reanude el sábado, no siente que esté en el estado mental adecuado para continuar”. Según indicó el medio, el productor sería reemplazado por el coreógrafo Bruno Tonioli.

Por otro lado, Peolpe indicó que se pospusieron las audiciones de Britain’s Got Talent debido a la muerte del ex One Direction. La noticia fue confirmada al medio por la productora Fremantle UK. “Debido al trágico fallecimiento de Liam Payne, decidimos posponer las audiciones de Britain’s Got Talent. Nuestros pensamientos están con los amigos de Liam, su familia y todos los que lo amaban”, reza el comunicado que compartieron. Por otro lado, la organizadora de las entradas, Applause Store, informó a través de un posteo en X que las audiciones previstas para el jueves 17 en la ciudad de Blackpool, Inglaterra, se cancelaron.

Simon Cowell fue el padrino de One Direction (Foto: Instagram @simoncowell)

Luego de que se hiciera pública la muerte del intérprete de 31 años, desde la cuenta de Instagram de The X Factor hicieron una publicación para despedirlo. “Estamos desconsolados por el triste fallecimiento. Era inmensamente talentoso y, como parte del grupo, dejará un legado duradero en la industria de la música y los fans de todo el mundo. Nuestros pensamientos están con sus amigos, familiares y todos los que lo amaban”, escribieron.

Durante la tarde de este viernes, en tanto, Simon Cowell compartió un extenso mensaje en Instagram dedicado a Payne. “Nunca sabés realmente cómo te sentís sobre alguien hasta que sucede un momento como este. Liam, estoy realmente devastada, con el corazón roto. Y me siento vacío. Y quiero que sepas cuánto amor y respeto tengo por vos. Cada lágrima que derramé es un recuerdo tuyo”, expresó. A su vez, lo describió como alguien “amable, divertido, dulce, considerado, talentoso, humilde y centrado”.

El posteo de Simon Cowell tras la muerte de Liam Payne (Foto: Instagram @simoncowell)

“Tuve que decirte cuando tenías 14 años que este no era tu momento, y ambos hicimos una promesa de que nos volveríamos a encontrar. Mucha gente se pudo haberse dado por vencida. Vos no lo hiciste. Volviste y en unos meses todo el mundo conocía a Liam. Y nunca olvidaste a los fans. Te vi pasar tanto tiempo con gente que quería conocerte. Realmente te preocupabas”, expresó Simon.

El mensaje que le dedicó Simon Cowell a Liam Payne (Foto: Instagram @simoncowell)

Cowell compartió un posteo en Instagram este viernes dedicado a Payne (Foto: Instagram @simoncowell)

“Viniste a verme el año pasado. No para una reunión. Solo para sentarnos y hablar. Y recordamos todos los momentos divertidos que pasamos juntos. Y lo orgulloso que estabas de ser padre. Después de que te fuiste, recordé que seguías siendo el chico dulce y amable que conocí hace todos esos años. Conocí a tu hijo, Bear. Tiene tu sonrisa y el brillo en los ojos como vos. Y estará orgulloso de todo lo lograste y como lo hiciste. Siempre pensé en los cinco de la banda como hermanos, y al leer sus mensajes hoy, creo que lo eras. Y ahora, Liam, puedo ver el efecto que tuviste en tanta gente por habernos dejado tan pronto. Descansa en paz, amigo”, sentenció.

