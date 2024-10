La muerte de Liam Payne: el comunicado de The X Factor, el reality del que surgió One Direction

Escuchar

One Direction, la banda que supo integrar Liam Payne, quien murió este miércoles por la tarde tras caer de un tercer piso en el hotel en Palermo donde se hospedaba, surgió en 2010 en el reality X Factor. Este jueves, a horas de conocerse la noticia del fallecimiento del joven británico de 31 años, desde el programa publicaron un emotivo posteo: “Estamos desconsolados por el triste fallecimiento. Era inmensamente talentoso y, como parte del grupo, dejará un legado duradero en la industria de la música y los fans de todo el mundo”.

En un breve texto en sus redes sociales, el comunicado agregó: “Nuestros pensamientos están con sus amigos, familiares y todos los que lo amaban”.

Payne había asistido a ese reality cuando tenía 14 años, en 2008, pero fue rechazado por la edad y le sugirieron que volviera cuando fuera más grande. Volvió a presentarse en 2010 en búsqueda de sus sueños. Si bien su performance no aplicó para la sección “The Boys”, lo consideraron para “The Groups”.

La muerte de Liam: el comunicado del reality de donde surgió One Direction Dave Hogan - Getty Images Europe

Fue ahí que conoció a Harry Styles, a Zayn Malik, a Louis Tomlinson y a Niall Horan, quienes luego serían sus compañeros de la banda One Direction. Tras pasar las pruebas, el conjunto logró acceder a los shows en vivo del programa, donde cantaron ante la presencia de un público y fueron evaluados por los jueces para continuar en competencia. En su primera presentación, la boy band decidió cantar “Viva la vida” de Coldplay, presentación por la que se llevaron aplausos y la ovación tanto del público como de los integrantes del jurado.

El grupo logró avanzar en cada fase y llegó a la gran final donde cantó una versión de la canción “Torn”, de Natalie Imbruglia. Quedó en tercer lugar, pero de todas formas, logró llegar al público con su talento, por lo que firmó su primer contrato con Syco Entertainment, la empresa de Cowell.

Luego de años de éxitos como “What Makes You Beautiful”, “Live While We’re Young”, “Story Of My Life” y Night Changes, y de convertirse en una de las bandas de pop más exitosas, los cinco miembros decidieron separase a finales de 2015 para que cada integrante pudiera continuar su carrera como solista. Hasta el momento, ningún miembro del grupo hizo una declaración sobre la muerte de su compañero de banda.

Simon Cowell, quien formó One Direction en X Factor y fue su primer manager, respondió a la noticia y suspendió el rodaje de la nueva serie de ITV de Britain’s Got Talent. “Debido al trágico fallecimiento de Payne, BGT decidió posponer las audiciones de hoy en Blackpool. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar”, se informó en el medio británico Independent.

LA NACION