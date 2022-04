Amy Schumer criticó a Will Smith y reveló el chiste sobre Alec Baldwin que no le dejaron hacer en los Oscar

El escándalo generado en Hollywood tras el cachetazo de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar continúa en el centro del debate y abre nuevas reflexiones acerca de los límites del humor. A través de un espectáculo de stand-up, Amy Schumer se refirió al polémico episodio y reveló cuáles fueron los chistes que a ella misma no se le permitieron pronunciar en la emblemática ceremonia.

La actriz se presentó el sábado en el Teatro Mirage de Las Vegas y allí, tras una serie de críticas que dedicó anteriormente a Smith a través de las redes sociales, volvió a referirse a lo ocurrido. La comediante, que fue coanfitriona en los Oscar junto a Wanda Sykes y Regina Hall, y que había dicho que el suceso la había “traumatizado”, se refirió este fin de semana a Smith como “Ali”, en alusión a la figura del boxeador Muhammed Ali.

“Todo lo que puedo decir es que fue realmente triste y que creo que dice mucho sobre la masculinidad tóxica. Fue realmente molesto, pero pienso que la mejor manera de consolarnos sería que dijera los chistes de los Oscar que no me permitían decir en la televisión”, expresó a continuación.

Schumer repasó entonces algunas de las bromas en clave de humor que resultaron demasiado controvertidas para la transmisión de los premios de la Academia, incluidos fragmentos referidos a Joe Rogan y James Franco. Uno de sus chistes aludía incluso al disparo fatídico disparo de Alec Baldwin en el set de la película Rust que se cobró la vida de la directora de fotografía del film, Halyna Hutchins. “Quiero contar, sobre estos chistes de los Oscar, que mi abogado dijo que no los dijera. ‘No lo digas y no te enojes conmigo’, me advirtió”, contó la intérprete en su monólogo.

A continuación, reveló la broma que no pudo ser: “¿No mires arriba es el nombre de una película? Sería mejor no mirar por el cañón de la escopeta de Alec Baldwin” , dijo Schumer. “No se me permitió decir nada de eso [en los Oscar], pero podés acercarte y cachetear a alguien”, reflexionó.

La actriz, recordemos, había sido duramente criticada por otro chiste durante la ceremonia que si bien en su momento pasó algo inadvertido, en redes sociales fue tema de ardio debate. Se trató de una pase de comedia, previamente ensayado, entre ella y la pareja de actores formada por Jesse Plemons y Kirsten Dunst.

Amy Schumer también fue criticada por el paso de comedia que hizo junto a Jesse Plemons y Kirsten Dunst durante la ceremonia del Oscar Chris Pizzello - Invision

“Se necesitan 27 mil personas para presentar los Oscar y cada trabajo es igualmente importante. Están los iluminadores, la gente de la cámara y los “calienta de asientos”. ¿Qué hacen los ‘calienta de asientos’? Les explicaré lo que hacen”, dijo la comediante antes de “sacar” de su asiento a Kirsten Dunst, quien estaba junto al también nominado Jesse Plemons. “Aquí hay un asiento para calentar. ¿Podés moverte, cariño? ¿Querés ir al baño? ¿OK? Vamos a levantarte”.

Dunst, entre avergonzada e incómoda en medio de las carcajadas de la gente, se levantó de la silla y se quedó parada cerca de Schumer y Plemons, pero fuera de cuadro. La anfitriona, en tanto, se sentó en su lugar y, en tono de coqueteo, dijo: “Jesse, te amé en El poder del perro” . El actor se mostró firme con su respuesta: “¿Sabés que me casé con ella?”. “¿Estás casado con esa calienta asientos? ¡Eso es muy extraño!”, contestó Schumer a modo de remate.

Después de la ceremonia, la actriz hizo una serie de posteos en sus redes en los que calificó de “perturbador” el accionar de Will Smith. “Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la mejor manera de olvidar lo que sucedió es ver mi serie Life and Beth e ir a mi gira este otoño”, ironizó al principio del mensaje. Y agregó: “Todavía estoy en estado de shock, aturdida y triste. Estoy orgullosa de mí y de mis coanfitriones, pero sí, esperando que este sentimiento repugnante desaparezca de lo que todos presenciamos”.

La actriz también felicitó a Chris Rock por la manera con la que manejó la situación y por no detener la premiación, continuar y entregarle el Oscar a su amigo Ahmir “Questlove” Thompson, quien ganó la estatuilla a Mejor documental con Summer of Soul. Finalmente, Amy se refirió al ganador del Oscar como Mejor actor. “Hay tanto dolor en Will Smith” , expresó. Momentos más tarde, y sin explicar el motivo, eliminó las publicaciones.

Amy Schumer fue una de las presentadora de los premios Oscar 2022

Junto a Amy, varias celebridades dieron su opinión acerca de lo sucedido. En el caso de Adam Sandler, también apoyó a Chris Rock . El actor trabajó en varias películas con él y lo considera un amigo. A través de su cuenta de Twitter, Sandler mostró una clara postura a favor de Rock y compartió un flyer Ego Death, la próxima gira mundial del comediante. “No puedo esperar por esto. ¡Te amo, amigo!”, escribió en el posteo.

Zöe Kravitz, por su parte, deslizó una ácida crítica contra Will Smith poco después de concluida la ceremonia. En su cuenta de Instagram, la actriz de Batman que presentó la categoría de mejor canción junto a Jake Gyllenhall, mostró su look para la noche bajo una contundente leyenda: “Aquí una foto de mi vestido en la fiesta posterior al espectáculo donde aparentemente se gritan obsecinadades y se agrede a gente en el escenario”.