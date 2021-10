Después de la tragedia: Alec Baldwin, desconsolado, suspendió todos sus proyectos y se reunió con los familiares de Halyna Hutchins

Alec Baldwin quedó “en shock y devastado”, según reveló una fuente cercana al actor a revista People. Durante horas, el también productor de Rust intentó entender qué había sucedido luego de que en una prueba de cámara disparara un arma con balas de fogueo y una bala impactara en el cuerpo de Halyna Hutchins ocasionando su muerte y también hiriera a Joel Souza, el director del film. “Alec sigue intentando entender qué pasó. Está siendo realmente difícil para él”, aseguraron.

El hecho ocurrió en el rancho Bonanza Creek donde se estaba rodando el western, en Nuevo México. Mientras prosigue la investigación, el actor decidió cancelar todos sus otros proyectos para “tomarse tiempo para él y recentrarse” . “Así es como él atraviesa los momentos difíciles. Cuando algo malo le sucede, en el corto plazo, se aleja de la mirada pública”, sostuvo otra fuente. Además contó que durante horas el actor estuvo “histérico” y “absolutamente desconsolado”. “ Todo el mundo sabía que había sido un accidente, pero él estaba totalmente devastado ”, sumó.

Revelan que antes de la muerte de Halyna Hutchins hubo protestas y denuncias por fallas de seguridad en el rodaje de Rust instagram.com/francesfisher

La noticia de la muerte de Hutchins sacudió a los medios del mundo. No es la primera vez que un accidente con un arma genera una tragedia en un set; basta pensar en lo sucedido con Brandon Lee durante el rodaje de El cuervo, hace casi 30 años. Las especulaciones en torno a qué tipo de arma o bala se usó para la escena volvieron a poner en foco la necesidad de revisar las regulaciones dentro de los rodajes. Según trascendió, el arma que usó Baldwin tenía una sola bala real, que fue la que disparó y causó la muerte de la directora de fotografía.

“[Baldwin] es alguien que se preocupa profundamente por las cosas, por lo que puede ser realmente duro consigo mismo ”, dijo la fuente a People. “Esto es cierto en general, en situaciones que no son ni de lejos tan graves como esta. Pero en esta situación es un nivel completamente diferente debido a la pérdida de una vida. Le llevará tiempo resolver todo esto ”, sumó.

El encuentro con la familia de Halyna

El actor, quien hasta ahora no ha recibido ningún cargo, se refugia en su familia en estos duros momentos. Pero también se hizo un tiempo para acercarse al marido y al hijo de Hutchins, con quienes se reunió a desayunar el fin de semana en un encuentro realmente triste , según reportan medios estadounidenses.

Halyna, en una foto junto a su marido Matthew y su pequeño hijo, Andros Instagram @mhutchins777

El tres veces ganador del premio Emmy, de 63 años, estuvo con Matthew Hutchins, y su hijo de 9 años, Andros, en La Posada en Santa Fe. “Honestamente, no se veía bien”, dijo una fuente a People, y agregó que el grupo estaba “definitivamente triste” durante el desayuno y que Baldwin estaba notablemente sombrío antes de despedirlos a ambos con un abrazo.

El esposo de Hutchins aseguró que Alec fue “muy comprensivo”. “He hablado con Alec Baldwin y me está apoyando mucho”, dijo Matthew a Daily Mail el viernes. En tanto, Baldwin usó las redes sociales para hacer su primer descargo horas después del incidente en su cuenta de Twitter. “No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se llevó la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada”, expresó.

Y sumó: “Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para descubrir cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna”.

Baldwin, en el set días antes de la tragedia

El set de filmación de Rust se cerró tras la muerte de Hutchins, y la producción se detuvo indefinidamente, según confirmó la productora Rust Movie Productions, LLC. “Todo el elenco y el equipo han quedado absolutamente devastados por la tragedia de hoy, y enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de Halyna”, dijo la compañía en un comunicado. “ Hemos detenido la producción de la película por un período de tiempo indeterminado y estamos cooperando plenamente con la investigación del Departamento de Policía de Santa Fe. Brindaremos servicios de asesoramiento a todos los que estén conectados con la película mientras trabajamos para procesar este terrible evento “.

El jueves, las autoridades respondieron y acudieron al set de Rust en Nuevo México alrededor de las 13:50, después de las llamadas al 911 que indicaban que “un individuo había recibido un disparo en el set”, escribió el Departamento del Sheriff de Santa Fe en un comunicado de prensa. Tras una mayor investigación, el departamento del alguacil se enteró de que Hutchins, de 42 años, y Souza, de 48, fueron “baleados cuando un arma de fuego de utilería fue disparada” por Baldwin, de 63 años, durante una prueba de cámara. Hutchins fue trasladada en avión al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde murió a causa de sus heridas. Souza fue hospitalizado, pero sus representantes le dijeron a Deadline que ha sido dado de alta.

Un tributo para Halyna

Jensen Ackles homenajeó a la directora de fotografía Halyna Hutchins, después del fatal accidente. El actor compartió una publicación en Instagram con fotos del detrás de escena de Rust, en las que puede verse a Halyna montada a caballo y al elenco, incluido él mismo, Alec Baldwin, Josh Hopkins y Travis Fimmel. “Esta ha sido una tragedia de proporciones épicas que todavía estamos procesando”, comienza el posteo de Ackles. “A principios de la semana pasada, me sentí obligado a decirle a Halyna lo increíble que pensaba que era”, continuó. “Le dije lo increíbles que pensaba que eran sus tomas de cámara y lo emocionante que era verla trabajar a ella y a su equipo. De verdad. Ella se rió, me dio las gracias y me dio un abrazo. Siempre estaré agradecido de que tuviéramos ese momento. Tenía un coraje y una pasión que contagiaron a todo el equipo de arriba hacia abajo. Ella fue una inspiración”, agregó Ackles.

“Mi corazón y mis oraciones están con el esposo, el hijo y el resto de la familia de Halyna. Simplemente no hay palabras suficientes para expresar esta inmensa pérdida. Todos los que la conocimos y admiramos la extrañaremos increíblemente”, concluyó.

Hopkins, de 51 años, también compartió buenos recuerdos de Hutchins. “Como se pueden imaginar, todo el elenco y el equipo están en un estado de absoluta pena y conmoción surrealista y quiero agradecer a todos los que se han acercado con tan hermoso apoyo y amor”, escribió el actor de Cougar Town. “En segundo lugar, está circulando tanta especulación y desinformación hiriente. Esperemos los resultados de la investigación para evitar que se repita una tragedia como esta. Halyna fue tan generosa, fue una persona absolutamente encantadora y una artista feroz. Su mayor alegría fue la realización de películas. Por favor, tengan a su esposo, Matthew, y su hijo en sus pensamientos”, agregó Hopkins.

También incluyó un enlace a GoFundMe, donde el Gremio Internacional de Cinematógrafos recauda fondos para la familia de Hutchins “en este momento difícil”. Hasta el domingo, la campaña ha recaudado más de 188 mil dólares.