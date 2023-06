La dramática miniserie de HBO protagonizada por Mackenzie Davis que te erizará la piel desde el primer minuto

escuchar

HBO Max es una de las plataformas más populares de contenido audiovisual en todo el mundo. La particularidad de esta plataforma es que el fuerte de su contenido se basa en las series.

Lo cierto es que posee muy buenas series y películas en su catálogo, que suelen estar ocultas, debido al éxito de otras como Game of Thrones o The Last of Us.

Una de estas producciones que hay que buscarla para disfrutar, se trata de Station Eleven, una miniserie estrenada en 2021, que se ganó el respeto de toda la crítica especializada y que tiene como protagonista a Mackenzie Davis.

Mackenzie Davis protagoniza "Station Eleven". Fuente: Twitter @songbirderin_

De qué trata Station Eleven

Mezcla el drama con el misterio y la ciencia ficción, la cual está muy lejos de ser la clásica serie apocalíptica con zombies. En este caso, los monstruos que podemos ver en pantalla son los propios hombres y mujeres.

La serie cuenta la historia de la Tierra tras una pandemia que arrasó con buena parte de los seres humanos y los sobrevivientes de esta enfermedad deberán reconstruir su vida en un mundo de muchísimo peligro a su alrededor.

Hay que decir que este grupo de personas se manejan en caravana representando diversas obras de teatro, en la que se destaca una joven sobreviviente que deberá luchar por sí misma, por los suyos y por toda la humanidad, en la que deberá evitar que les suceda algo.

Station Eleven es una miniserie que se estrenó en 2021 (Foto: Fuente: Twitter @EntradaOn)

Esta producción recibió buenas calificaciones, ya que fue muy bien recibida por la crítica. De hecho, en todos los sitios especializados de series y películas cuenta con puntajes sobresalientes.

En el reparto, podemos encontrar nombres como los de Mackenzie Davis, Himesh Patel, Matilda Lawler, David Wilmot, Frank Chaudhary, Daniel Zovatto y Philippine Velge, entre otros artistas que aparecen en pantalla.

El Universal (México)