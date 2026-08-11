La drástica decisión de Brian Lanzelotta tras la estafa millonaria

Brian Lanzelotta sufrió una estafa millonaria luego de preparar un pedido de papel higiénico por un valor de 17 millones de pesos que nunca cobró. Según alegó, el cliente solicitó 3800 bolsones de mercadería pero jamás abonó, pese a que la carga le fue enviada. Ahora, durante una entrevista con Lape Club Social (América TV), el ex Gran Hermano confirmó la decisión drástica que tomó.

Lanzelotta informó que esta situación lo colocó en una crisis económica de la cual le cuesta hacer frente con el resto de sus obligaciones, como el pago del alquiler del galpón donde tiene su fábrica hasta la compra de insumos.

Brian Lanzelotta sufrió una estafa en su emprendimiento de papel higiénico

“Voy a tener que cerrar la fábrica”, sostuvo con indignación. “Tenía que pagar el alquiler ayer, tenía que pagar los insumos... Pago 1.400.000 por mes, pero más allá de eso, hoy no tengo ni siquiera para pagarle el café a mi abogado. Tengo la camioneta del reparto, la voy a salir a reventar para poder salir a pagar las deudas”, dijo.

Luego de explicar que planea cerrar la planta productora de papel higiénico, detalló en qué estado se encuentra la denuncia que realizó ante la Policía: “Ese hombre tiene que estar preso. Yo estoy acá en el juzgado y yo dije: ‘Bueno, con todas las pruebas que tengo y donde está ubicada exactamente en este instante mi mercadería, la fiscalía de San Martín se puede contactar con la de Mendoza y en conjunto ir a incautar’, pero me dicen que no pueden hacerlo por jurisdicción”.

Cómo fue la estafa a Brian Lanzelotta

Brian Lanzelotta reveló cómo lo estafaron en el emprendimiento que tiene en La Matanza

De acuerdo con el relato de Lanzelotta, el pedido representaba una de las operaciones más grandes que había recibido su emprendimiento y debía estar listo en apenas siete días. Para conseguir los materiales necesarios, su suegro pidió un préstamo y le entregó el dinero para comprar el papel, los conos y las bolsas. El cantante contó que se instaló en el galpón junto a su hermano y trabajó prácticamente sin descanso hasta completar la producción. Sin embargo, cuando llegó el momento de cobrar, descubrió que la transferencia que le habían prometido nunca había sido realizada.