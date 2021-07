La drástica medida que debió tomar Mia Khalifa después de anunciar su separación

Mia Khalifa no pasa un buen momento personal, la semana pasada la influencer comunicó en Twitter que decidió separarse de Robert Sandberg, con quien se había casado en 2019, por “diferencias fundamentales irresolubles”. Días después, reveló en Twitter que tuvo que bloquear a varios usuarios que intentan conquistarla.

La revelación se dio luego de que un internauta publicara en la red social un posteo con la pregunta “¿Cuántos DM’s (mensajes directos) creés que recibió Mia Khalifa cuando anunció que estaba soltera?”. La exestrella de Pornhub, de 28 años, no tardó en responderle y reveló que fueron muchos.

“Mi botón de bloqueo nunca fue más ejercitado. Me queda cero fe en la humanidad”, contestó la artista de origen libanés.

Mia Khalifa reveló que recibió muchos mensajes directos de usuarios tras anunciar su separación Twitter: @miakhalifa

Tras esta declaración, la también locutora deportiva recibió un montón de mensajes de apoyo de sus seguidores, en los que la describieron como “una mujer fuerte e inspiradora”. También algunas bromas como: “¿Aww te separaste? Siento oírlo. Si todavía te gustan los chicos daneses que saben cocinar, estaré encantado de dar un paso adelante. Esperá, ¿no es esto lo que está tratando de evitar?”.

Hace un tiempo, la actriz lloró en las redes tras enterarse de que una usuaria había dejado de usar lentes porque la cargaban por parecerse a ella y habló del acoso que todavía sufre. “Ojalá pudiera proteger a todas las niñas pequeñas de la mirada masculina, porque yo sé cómo me siento cuando los hombres me acosan en público, y me mata que otras chicas reciban el mismo abuso solo por parecerse a mí”, afirmó.

Khalifa anunció el pasado 21 de julio su separación del chef sueco Robert Sandberg, con quien llevaba dos años de casada. Lo hizo a través de una carta que publicó en Instagram, donde contó que hicieron casi un año de terapia de pareja antes de tomar la decisión.

La carta con la que Mia Khalifa anunció su divorcio Instagram:@miakhalifa

La estrella, que también brilla en TikTok, se comprometió con el chef sueco en marzo de 2019, y contrajo matrimonio en la cocina de su primera casa, el 10 de junio de 2019. La celebración de su unión se pospuso a causa de la pandemia de coronavirus y, finalmente, nunca se hizo.

Mía Khalifa se separó de su marido, el chef sueco Robert Sandberg Instagram: @miakhalifa

“Podemos decir con confianza que lo dimos todo para que nuestro matrimonio funcionara, pero después de casi un año de terapia y esfuerzos nos alejamos sabiendo que tenemos un amigo en el otro, y que realmente lo intentamos”, aseguró la artista en la carta que publicó en sus redes sociales.

Y continuó: “Siempre nos amaremos y respetaremos porque sabemos que no fue un hecho aislado el que causó nuestra ruptura, sino más bien la acumulación de diferencias fundamentales irresolubles de las que nadie puede culpar al otro”.

Finalmente, contó que iniciaron su vida “por separado”, pero “sin remordimientos”, y que continuarán unidos a través del amor a su familia, sus amigos en común y sus perros. “Esto se retrasó mucho, pero estamos contentos de habernos tomado nuestro tiempo y haberlo dado todo, y de poder irnos diciendo que nos esforzamos al máximo”, cerró

LA NACION