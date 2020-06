Marathón, de Ricardo Monti, dirigida por Jaime Kogan (1980) Crédito: Olkar Ramirez y Andres Barragan

Mónica Berman 27 de junio de 2020

Los archivos de las artes escénicas son un tema pendiente en Buenos Aires. Y no es por su absoluta ausencia. Existen algunos y muy valiosos, pero para que un archivo realmente funcione tiene que hacerlo en red, puesto que se alimenta con los materiales (programas, videos, fotografías, críticas, etcétera) de múltiples lugares y de diferentes épocas.

Nuestra historia teatral es riquísima y su archivo no está a la altura de las circunstancias. En ese archivo ideal debería estar todo lo que se produjo desde el teatro del Virreinato hasta las referencias a las funciones de Impro (para los que piensan que el texto dramático es fundamental acá hay un objeto que no tiene texto por detrás). Las razones de las parcialidades y el desinterés son múltiples: ausencias, deterioros, carencias de archivos que se justifican por la escasez de valor que se les asigna. ¿Quién determina lo que es valioso para ser conservado? Pero además, la necesidad del saber sobre los modos específicos de conservación porque no se guarda del mismo modo un diario que una foto que un VHS.

Somos testigos de una buenísima noticia: el lanzamiento del Proyecto Payroteca, archivo de documentos, sonidos e imágenes del Teatro Payró que busca "conservar la memoria cultural de un período central de la historia del teatro independiente".

Diego Kogan , uno de los responsables del proyecto, cuenta que la idea del archivo está presente desde siempre, guardaban todo en cajas y más cajas, lo hacían como un registro sin pensar en sistematizarlo. Y aprovecharon estas circunstancias del aislamiento social para comenzar con la tarea y teniendo como horizonte el hecho de que en 2022 se conmemorará el 70° aniversario del teatro.

Por supuesto que se trata de un proyecto a largo plazo y Kogan afirma que hay mucho trabajo por delante: ordenar, completar, digitalizar y finalmente plasmar ese resultado en una materialidad que permita compartirlo. Seguramente una plataforma virtual, pero por qué no un libro, una película.

Consultado por la idea de archivo de las artes escénicas en esta ciudad dice que, lamentablemente, no existe demasiado. "No es justo que el material permanezca oculto, juntando polvo. Por suerte ya establecimos contacto con la Dirección del Instituto Nacional de Estudios de Teatro a quienes en su momento donamos gran parte del archivo porque no podíamos garantizar su adecuado cuidado y vamos a trabajar juntos. Y por supuesto estamos empezando a hablar con otras instituciones y, sobre todo, vamos a pedir material a tantos artistas que pasaron por la sala. Un capítulo aparte será conseguir los fondos necesarios, ya veremos, por ahora estamos trabajando desde casa, sin gastar un peso (¡qué no tenemos!) y gracias a Internet".

Diego Kogan, en la cruzada de rescatar el archivo histórico del Payró Crédito: gentileza Alejandra Pía Nicolosi

El puntapié inicial del Proyecto se produce con la emisión on line de Marathón, de Ricardo Monti, dirigida por Jaime Kogan. Diego señala "Empezamos con Marathón porque este mes se cumplen los cuarenta años de su estreno . A partir de esto nos dimos cuenta que podíamos ampliar hacia una trilogía de la dupla Monti-Kogan con tres espectáculos del Equipo Teatro Payró. En julio compartiremos Visita ( 1977) y en agosto, La oscuridad de la razón (1993). Cabe consignar que esta obra es un valuarte de la escena independiente y de la dramaturgia nacional, marcando un antes y un después.

Marathon se puede ver desde ayer. Permanecerá disponible hasta la medianoche del domingo 28 de junio. Se emitirá bajo la modalidad "Gorra virtual" a través de Alternativa y la recaudación será a total beneficio de la Obra Social de Actores.

Para cuando se vuelva a la normalidad en Buenos Aires estos son los Archivos de Artes Escénicas: I.N.E.T. Instituto Nacional de Estudios de Teatro, CEDOC Centro de Documentación de Teatro y Danza, Ana Itelman, Proyecto Archivo de Alternativa (virtual) y ahora Payroteca.

Marathón (1980), obra emblemática de la dramaturgia nacional Crédito: Olkar Ramirez y Andres Barragan