La emoción de María Carámbula al recordar a Berugo: “Él me miraba y yo entendía todo”

Hace siete años, el público se enteraba de una dura noticia: Berugo Carámbula, el músico y humorista, había fallecido. Aunque dicen que el tiempo todo lo cura, la herida de la muerte del artista sigue sangrando, en especial para quienes lo acompañaron hasta el último momento. Así lo explicó María Carámbula, su hija, quien durante su paso por Los Mammones (América) reveló lo difícil que fue para ella aceptar la partida de su padre.

Como en todos las ediciones, la producción del programa conducido por Jey Mammon pasó al aire un video con un compilado de su carrera. En el clip pudo apreciarse una serie de fragmentos de entrevistas, novelas y obras en donde participó a lo largo de su vida. La emoción no se hizo esperar ya que, en gran parte del compendio se la ve feliz junto a su padre, junto a quien dio sus primeros pasos.

Con la confianza que le da la amistad, el conductor le preguntó qué le generaba ver esa ventana al pasado. Sin derramar una lágrima pero con los ojos brillosos, María Carámbula aseguró que ver a Berugo le sigue generando cierto dolor. Jey, con quien había hablado previamente sobre la temática, comentó que la parte más desafiante de la muerte es poder aceptar la ausencia física del ser querido.

La emoción de María Carámbula al recordar a Berugo

Respaldando los dichos de su entrevistador, la actriz remarcó: “¿Qué es este delirio de que no esté más y que no le decís más papá a alguien? Porque no decís más papá”. Aunque María se dedicó a la actuación, aún tiene la comedia corriendo por las venas y no pudo evitar disculparse por haber tocado un tema tan triste durante el programa que, según ella, debía ser más alegre.

María Carámbula junto a Berugo, su papá twitter

Al contrario, Jey quiso seguir profundizando y le pidió que definiera quién era Berugo en su vida. En respuesta, ellá decidió empezar desde el principio. Para entender al conductor de Atrévase a soñar como padre es necesario saber que él nació en 1945 y que ella llegó a la familia el mismo día que él cumplía los 23 años. “Era de esa época, no eran los tipos que te cambian los pañales. Eran otra cosa los hombres del 40″, expresó. Sin embargo, eso no evitó que tuvieran “una adoración silenciosa” el uno por el otro.

A pesar de que el amor tal vez no se expresaba en forma física, se palpaba a través de todo lo que hacían. “Él me miraba y yo entendía todo”, dijo, sonriendo por el recuerdo de su padre tocando la guitarra con una versión infantil de ella misma pidiéndole que no se detuviera. Cuando comenzaron a trabajar juntos, lejos de dificultarse, su relación solo mejoró. En ese otro ambiente conectaban aún mejor, de otra forma que en el espacio familiar, y la química era innegable.

Berugo, un conductor inolvidable Archivo

Una vez más, con el objetivo de zanjar la nostalgia y terminar el fragmento de la entrevista con una sonrisa, reveló que cuando era chica le daba muchos celos que otros chicos también quisieran a su papá. Finalmente, admitió: “Ahora lo entiendo porque era puro amor”.