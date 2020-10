El jurado de MasterChef Celebrity, aislado por coronavirus, publicó una foto de sus hijos que conmovió a sus seguidores Crédito: Prensa Masterchef

Luego de dar positivo en coronavirus, el reconocido cocinero y jurado de MasterChef Celebrity (Telefe), Germán Martitegui, compartió una foto en su cuenta de Instagram que emocionó a todos sus seguidores.

"El vidrio frena al Covid, pero no el amor. Los Tegui firmes detrás de la ventana. Aprovecho para agradecer a todos los por saludos y los buenos deseos. Los quiero", publicó el chef en el sábado en su cuenta.

Martitegui anunció que había contraído la enfermedad a través de su cuenta de Twitter, después de hisoparse en dos oportunidades. "Desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa", escribió.

Ya lleva 10 días separado de sus hijos Lorenzo, de 18 meses, y Lautaro, de 13 meses: "Yo tomé medidas bastante drásticas, porque estaba muy asustado. Desde el jueves 15 que no tomo contacto con ellos, están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos", dijo en una entrevista con Cortá por Lozano (Telefe).