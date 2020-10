Germán Martitegui dio positivo en Covid-19: "Estoy completamente aislado, ni me acerco a mis hijos" Fuente: LA NACION

Germán Martitegui tuvo que ausentarse de las grabaciones de MasterChef Celebrity porque se encontraba con los síntomas propios de una insolación. Sin embargo, la fiebre continuó, volvió a hisoparse y esta segunda vez, el jurado del reality de Telefe dio positivo de Covid-19.

Dolli Irigoyen continuará reemplazándolo entonces, al menos, por diez días más. "Me sentía mucho peor cuando pensé que estaba insolado. Hoy me siento perfecto y justo me dieron el resultado positivo del hisopado así que estoy en casa, esperando que todo pase para volver al programa", contó Martitegui en Cortá por Lozano.

El chef relató que todos los participantes y jurados del certamen culinario están aislados desde el jueves, por el resultado positivo de El Polaco. "Me dijeron que tenía que hisoparme el viernes para esperar cinco días y de ansioso me lo hice el jueves. Por eso el primero me dio no detectable y el segundo me dio positivo. Casi no tengo síntomas: el domingo y lunes tuve un poco de fiebre, pero nada más".

Papá de dos niños de 18 y 13 meses, contó que tomó medidas drásticas: "No tomo contacto con mis hijos desde el jueves, estoy aislado en un cuarto con un baño y no salgo de acá. Los escucho andar por la casa y los veo de lejos, con barbijo. Ellos no entienden qué pasa. Tampoco vi a mi mamá para el día de la madre. Estoy completamente aislado en una habitación. Nadie se acerca". Relajado, contó que Damián Betular y Donato De Santis lo llaman varias veces al día: "Tengo compañeros increíbles que no dejan de llamarme desde la supuesta insolación. Damián me quiere mandar cosas dulces todo el tiempo".

El chef contó que se encuentra completamente aislado y que solo ve a sus hijos "de lejos y con barbijo" Crédito: Instagram

Martitegui explicó que el protocolo en MasterChef es muy estricto: "Hay dos personas que te persiguen todo el tiempo para que no te acerques. Son muy pesados, pero me doy cuenta que son muy necesarios también". Y aseguró que está muy contento con su reemplazante, Dolli Irigoyen: "Desde ayer a hoy hablamos diez veces con Dolli y me dice que va a tratar de ser igual de mala que yo. Le dije que no se hiciera la buena, que es bastante exigente. Estoy contento que sea ella porque es la reina de la televisión gastronómica y el lugar va a estar súper cuidado".

El jurado además dio su visión sobre algunos de los participantes. De Vicky Xipolitakis, por ejemplo, dijo que "es la mayor sorpresa" de la competencia. "Tenía muchos preconceptos, los mismos que leo en las redes, que vivía de escándalos, que no cocinaba. Quiero aclarar que nadie le cocina a nada a Vicky. Cocina bárbaro aunque ninguno de los jurados entendemos su método. Va de costadito, sacando cola y no sabemos cómo logra el objetivo y termina el plato. Trato de ser muy objetivo y me descolocan todo el tiempo", admitió.

"Patricia [Sosa] hace algo fuera de punto y se pone a cantar; Analía [Franchín] es muy directa y te dice lo que piensa y al rato se olvida y sigue con otra cosa", continuó. "Me sorprendió que el Mono dijera que nunca había cocinado arroz, excepto para los perros. [Rocío] Marengo se siente presionada, me parece, porque fue semifinalista en MasterChef Chile. No son todos tan buenos como parecen".

Finalmente, Martitegui reveló qué es lo que más lo conmueve a la hora de probar un plato: "Me emocionan los platos simples y bien elaborados, las recetas de familia. Quedo feliz, por ejemplo, con un pollo al horno con la piel crocante, y me gusta cualquier cosa que tenga dulce de leche. Me está pasando algo que no sé si es sano, porque llego a casa de grabar, a las 20 o 20.30 y después veo el programa. O sea que estoy todo el tiempo con MasterChef y no sé si voy a aguantar este ritmo. Hay cosas que no veo mientras grabo y me gusta saber qué dicen de mis devoluciones. Y los memes son las cosas que más me divierten".

