La emotiva bienvenida de Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, a Francisco Fernández Yañez

A pocas horas de que el presidente Alberto Fernández y su mujer, Fabiola Yáñez, presentaran a su hijo Francisco a la salida del Sanatorio Otamendi, donde nació el pequeño en la madrugada del lunes pasado, su hijo mayor Dyhzy se pronunció en las redes sociales sobre su hermanito. El joven señaló que va a estar muy presente en la crianza del pequeño.

Dyhzy se refirió al tema tras la breve presentación del bebé en el hospital, luego de que la madre y la criatura fueran dados de alta. “Lo que sí me gustaría enseñarle a mi hermano es que la gente va a ser mala con él, como lo fueron conmigo, sin motivo”, escribió el joven en su cuenta de Twitter, en donde lo siguen alrededor de 14,2 mil usuarios. Su tuit estaba dirigido a una persona que días atrás había compartido una fotografía, presuntamente suya, frente a la Casa Rosada mientras estaba caracterizado como Drag Queen e indagaba sobre su estilo de vida. Sin embargo, contó que va a cuidar del pequeño para que crezca con mucho amor.

El 11 de abril pasado, cuando se conoció oficialmente la llegada de Francisco al mundo, el hijo mayor del Presidente había replicado un tuit en el que hizo algunas correcciones sobre “las acusaciones falsas” de otra persona. “Ese no soy yo y no me llamo más Estanislao legalmente, así que este tuit no tiene validez”, se defendió sobre una publicación que indagaba “cómo explicarle a Francisquito que el de la imagen era su hermano Estanislao”.

Dyhzy se pronunció sobre el nacimiento de su hermano menor Twitter

Esto hizo explotar al DJ, quien intentó defenderse y contar cómo va a cuidar a su hermano menor. Fue entonces que agregó que va a acompañarlo a lo largo de su vida y va a estar muy presente en todas las etapas de su vida. “[Le voy a enseñar] que va a estar todo ok [bien] porque yo lo voy a cuidar de esta mier...de gente que solo odia”, lanzó con dureza y siguió: “Va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber qué es el odio”. Su tuit fue replicado miles de veces y recibió el apoyo de decenas de personas, quienes destacaron su “sensibilidad y fortaleza”, y le desearon “el bien a ambos”.

El hijo de Alberto Fernández se defendió de una acusación de un usuario Twitter

La presentación oficial de Francisco

El 14 de abril pasado, Fabiola, Francisco y Alberto Fernández dejaron la clínica y revelaron que tanto la madre como su hijo estaban “en perfecto estado de salud”. “Estos tres días goberné desde el sanatorio. Hice venir a mis ministros acá para acompañar a Fabiola y a Francisco”, dijo el Presidente en un breve contacto con la prensa pensado principalmente para hacer la primera foto oficial del bebé. En ese tiempo, el primer mandatario suspendió toda su agenda oficial para acompañar a su pareja. “Es un oasis en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir”, añadió Fernández, antes de mirar a los ojos a su hijo y decir: “Bienvenido, Francisco”.

Presentación de Francisco, el hijo de Fabiola Yáñez y el presidente, Alberto Fernández Ricardo Pristupluk

En tanto, Fabiola contó que el nacimiento del pequeño se había dado tal y como estaba previsto. “Todo salió muy bien y muy rápido. Las condiciones en que nació Francisco fueron fantásticas. Estamos felices”, dijo la primera dama durante el breve momento que compartió con los medios de comunicación que se acercaron hasta el lugar.