Los 8 escalones: iba a competir por un tercer millón, pero abandonó el juego por un impensado motivo

Durante la noche del miércoles, Los 8 escalones del millón (eltrece) se convirtió, una vez más, en el escenario de un suceso sin precedentes. Uno de los participantes, quien se presentaría por tercera vez luego de haber ganado las dos ediciones anteriores, decidió ausentarse por un particular motivo.

El lunes, Ezequiel se anotó al ciclo de preguntas y respuestas dispuesto a probar su suerte. Su deseo de participar estaba provocado por el abultado premio final pero, también, por la posibilidad de divertirse al mismo tiempo que ponía a prueba sus conocimientos. Con estos dos objetivos en mente, contestó cada de una de las diversas consignas que le presentó el exigente jurado y rápidamente demostró que estaba más que a la altura de las circunstancias.

Iba a competir por su tercer millón pero abandonó el juego por un impensado motivo

Al dar con la respuesta correcta en la mayoría de los casos, fue consagrado como el ganador del millón del lunes. Con el gigantesco cheque en mano, debió responder a la pregunta que Guido Kaczka le hace a todos los que ganan: si quería regresar a competir el día siguiente. Orgulloso y envalentonado, aceptó. Así, el martes llegó y él se encontró entre la nueva hilera de participantes.

Como si la historia se repitiese, el biólogo becario del Conicet contestó de manera correcta una respuesta detrás de la otra. Sin importar la categoría, quizás por suerte o por mera habilidad, avanzó hasta encontrarse una vez más en el último escalón. Tras asestar un último golpe, volvieron a nombraron como el ganador. Le dieron el cheque del millón y le preguntaron si quería volver a participar y ver si lograba hacerse con el tercer pozo consecutivo. La respuesta era casi obvia: sí.

Ezequiel ganó 2 millones en Los 8 escalones del millón captura de video

El miércoles llegó y Guido le dio una calurosa bienvenida a su audiencia. Las cámaras hicieron un paneo por los valientes que fueron a jugar quienes, bien ordenados en fila, esperaban a que les dieran su primera indicación. Pero, para sorpresa de los televidentes más fieles, Ezequiel no se encontraba allí. La explicación de su ausencia llegó minutos después de la mano del mismo desertor, quien envió un mensaje para justificarse.

Ezequiel explicó el motivo detrás de su ausencia captura de video

“Quería comentarles que no voy a poder participar de este programa, he tenido un problema de salud, no me siento bien”, relató a través de un video que estaba dirigido hacia el equipo de producción. Con la voz cargada por la desilusión, continuó: “Así que bueno, nada, quería comentarles que estoy súper contento por mi paso por el programa, me trataron súper bien”.

A pesar de su malestar, se apuró a agregar: “Desde ya quiero agradecerles a todos y también desearle mucha suerte al resto de los competidores, que sé que lo van a hacer bien”. De esa manera, se despidió de la posibilidad única de ganar tres millones de pesos en menos de una semana.

Para ocupar su puesto convocaron a Franco, quien quedó en segundo lugar durante la jornada anterior. “Ayer a la noche se sintió mal Ezequiel, llamó a la producción que no iba a poder venir. ¿Qué se hizo? Empezamos a llamar, al finalista primero, que fue Franco. Y si él decía que no, íbamos a llamar al escalón 3, 4, 5...”, explicó el conductor con su particular manera de relatar.

Franco ocupó el lugar de su contrincante en Los 8 escalones del millón captura de video

Luego de que Franco dijera que estaba muy feliz de volver al programa, Guido le agradeció y le dedicó un fuerte aplauso al participante caído. Pasadas las formalidades, dieron inicio al juego, el cual continuó con las risas, lágrimas y nervios de todos los días.