El humorista invitó al conductor de Showmatch a su ciclo #reportajeacalzónquitado Crédito: Instagram Pablo Granados

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de mayo de 2019 • 12:56

Pablo Granados tiene una cuenta de Instagram muy activa. Una de sus secciones más populares es #reportajesacalzónquitado, en donde hace una divertida entrevista en la ducha mientras se baña con el entrevistado.

Por esta sección ya pasaron Alina Moine, Mónica Ayos y las Bandana, entre otros personajes públicos. Esta vez le tocó a una de las figuras más grandes de la televisión argentina: Marcelo Tinelli .

Granados le preguntó con quién comería en su "última cena" y qué escucharía. Tinelli contestó que cenaría con Mick Jagger, escucharía "Honesty" de Billy Joel y comería milanesa con papas fritas.

La charla se puso más picante cuando el comediante le preguntó a Tinelli si haría un trío con su pareja.

"No se lo permitiría. No va conmigo, no me gusta. Soy celoso, no me gustaría", contestó el conductor.