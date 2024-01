escuchar

A un mes de haber comenzado una nueva temporada de Gran Hermano (Telefe), los ánimos están desgastados en los dos bandos que se enemistaron, producto del liderazgo de Juliana, también conocida por “Furia”. En la Gala de nominaciones de este miércoles, se dio a conocer una fuerte discusión que protagonizaron Agostina, integrante de “Las Furiosas”, y Emmanuel, el peluquero, por un inesperado motivo.

En el último programa, Santiago del Moro mostró la fuerte pelea que se vivió a horas de comenzar una nueva Gala de nominación. Los protagonistas fueron Emmanuel y Agostina, quienes discutieron muy por cigarrillos y se dijeron de todo.

“¿Dónde están mis cigarrillos? Que le tengo que dar tres a Emmanuel para que me haga las ondas”, señaló Catalina, pero Agostina reaccionó mal y le dijo que no lo hiciera. “¿Hay que pagarle? Como me hace calentar este Emmanuel, ¿tenés algún amigo que te pida cigarrillos?”, manifestó la participante indignada y luego fue a buscar al peluquero al patio para cuestionar su modus operandi.

“¿Vos le pediste cigarrillos a Cata para hacerle una onda?”, le preguntó Agostina y él, sorprendido, respondió: “Ah, ¿eran tuyos? Bueno convidá”. Además, sin ningún problema le admitió que prestaba su servicio a cambio de cigarrillos, lo que enojó más a Agostina, quien le remarcó que debía ser “más persona”.

“Yo voy a hacer lo que yo quiera”, sentenció Emmanuel antes de comenzar un fuerte ida y vuelta de insultos, al que se sumó Catalina, quien lo amenazó y le dijo que iba a ser “el próximo” en abandonar la casa. Esto rápidamente acaparó toda la atención de los fanáticos del reality, que convirtieron la pelea en tendencia en redes sociales.

El violento encuentro fue tan reciente que ambos participantes, horas después, durante la nominación, se dieron los dos primeros votos mutuamente en el confesionario. Además, ambos quedaron en la placa de nominados para el domingo.