Un nueva semana llega a su final en Gran Hermano y los jugadores avanzan en sus estrategias. Algunos no logran disimular sus jugadas, otros son un verdadero acertijo adentro de la casa, y las frágiles alianzas también forman parte de una edición en la que no solo Juliana “Furia” Scaglione es la protagonista. Pero sin lugar a dudas, un inesperado beso entre dos participantes fue el momento destacado de la velada.

Rosina es una participante oriunda de Uruguay, cuya actitud resulta incomprensible en el marco del reality. De carácter algo infantil, es vista con ojos ambiguos por muchos de los hermanitos y hermanitas con los que comparte la casa y ese es el caso de Sabrina, que le comentó: “Como que a veces no entendés las cosas o decís que no las entendés”. Otros de sus compañeros aseguraban que no sabían si “es un personaje o se hace”, mientras Carla destacaba que no podía estar entonando los temas “de Cantaniños”. En la vereda opuesta, Manzana se muestra más suspicaz y consideraba que ella “es muy inteligente”. Envuelta en mucho misterio, Rosina simplemente respondía a todas las acusaciones: “Yo re observo las actitudes. Cuando salgan para afuera, van a entender todo, eso es lo único que les voy a decir”.

En el estudio del programa, muchos de los especialistas tenían opiniones muy formadas alrededor de Rosina. Para Ariel ella es “una leona joven”, mientras que Alfa aseguraba contundente: “Es una loba que se los quiere ganar a todos”. Con mucha picardía, Cristian U luego concluyó: “Si me hubiese tocado una Rosina, hubiera perdido. ¡Las uruguayas me tienen loco!”

En otro tramo de la noche, se presentó el compilado de un diálogo entre Manzana y Martín y el músico le confesaba a su interlocutor: “En el que más confío es en vos. Pero con otros tengo mis dudas, porque no confío en nadie”. Mientras ellos charlaban, Furia les gritó que se escuchaba todo ese diálogo y se retiró. En ese momento, el Chino opinó: “Se va a termina cayendo. Están tan cegados con que se vaya Furia que no entienden que lo que tiene que pasar es que Agos y Flor son las que se tienen que ir”.

El “Chino” y Furia no se llevan bien desde el minuto uno. Ambos chocaron muchas veces, y la tregua no parecía una posibilidad, hasta que finalmente acercaron posiciones. Durante una comida en el jardín, el Chino le dijo: “Me gustaría hablar con vos a veces, siento que la primera semana podíamos tener charlas normales”. Pero Juliana le respondió: “Todos sabemos que no sos mal pibe, pero rodeados de otros, te convertís en un demonio. Para mí sos el imperio romano y eso se cae, y lo estoy viendo, ustedes tuvieron una división zarpada, hay algo que no está gustando. Licha es la segunda vez que queda nominado. A mí me juzgaron nada más que por pelearme con Sabrina, ella es divide y reinarás en esta casa”.

Frente a esas palabras, Martín le aseguró: “Yo lo que juzgo es lo que veo, el rechazo lo siento muy fuerte”, pero Furia retrucó que ella también siente el rechazo y que, luego de la discusión con Sabrina, “todos fueron a apapachar a la nena linda”. De esa manera, aunque no son aliados, entre ambos pueden llegar a surgir momentos de paz.

Por otra parte, la noche del viernes fue cuna del inesperado beso entre Sabrina y Denisse. En el contexto de una pool party, las dos jugadoras tomaron por sorpresa a todos los presentes cuando se besaron cerca de la pileta.

Con respecto a los nominados para el próximo domingo de eliminación, la placa se muestra con muchos candidatos a dejar la casa. La noche de los anuncios comenzó con una sanción para Nicolás, por sacarse el micrófono intencionalmente en una conversación. Eso llevó al dueño de la casa a dejarlo nominado, sin la posibilidad de ser salvado ni de emitir sus votos. El único que se salvó esta semana de quedar nominado fue Alan, ya que ganó la prueba del líder. Además, esta semana Juliana hizo la nominación espontánea, por lo que le dio los primeros tres votos a Lisandro y los segundos dos a Isabel, con quienes no tiene ningún tipo de vínculo. Finalmente, la placa de nominados quedó conformada por Carla, Isabel, Rosina y Florencia y Nico.

