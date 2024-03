Escuchar

En medio de la condena a cuatros años y medio de prisión por agresión sexual a Dani Alves, su esposa Joana Sanz provocó una ola de indignación -con controversia incluida- al hablar de su intimidad en una sesión de preguntas y respuestas en Threads de Instagram. Allí, sin tapujos, reveló detalles íntimos que fueron tildados de “desubicados” por algunos usuarios en las redes sociales.

Las declaraciones de Sanz, de 31 años, causaron revuelo, especialmente al mencionar una particular forma en la que le gustaría tener relaciones sexuales que parecían ser una burla hacia la víctima de su esposo. Aunque algunos usuarios condenaron sus palabras, también recibió el apoyo por su “valentía” al expresar abiertamente su dolor en medio de la difícil situación que enfrenta su marido.

La esposa de Dani Alves quedó en medio de la polémica: respondió preguntas subidas de tono en las redes

En una publicación en Threads, Sanz escribió: “En este momento me encantaría que me tiraran del pelo y me ‘empotraran’ contra una pared. Renovaría mi energía”. Estas palabras provocaron críticas inmediatas, con usuarios acusándola de “falta de empatía” y de realizar “comentarios inapropiados”, especialmente después de la condena de su esposo.

Una de las personas que la criticó comentó: “Renovarías tu energía si dejaras de publicar comentarios tan desafortunados. ¡Qué falta de empatía!”. A lo que otro añadió: “Qué comentario más vergonzoso después de lo que hizo su marido”.

A esto, la modelo respondió: “Dejen de relacionarlo todo el tiempo con el tema judicial, o con Dani, o con x. Son cosas mías de mi vida”. Acto seguido, continuó defendiéndose y dejó en claro que “en paralelo a eso tenía una vida también”. “Lo que más me molesta es que la gente saque esto de contexto y lo asocie con una cuestión judicial que no tiene nada que ver con esto”, apuntó la influencer.

La esposa de Dani Alves se defendió como pudo de las críticas tras hablar de su vida sexual

“Me parece increíble que tenga que estar justificando todo lo que digo o hago. La gente saca todo de contexto y luego los mismos de siempre van y lo repiten. No puedo creer lo que se dice”, aseveró la modelo en un vivo desde su cuenta de Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores.

La polémica dividió las opiniones en las redes sociales, donde algunos defienden el derecho de Sanz a expresarse libremente y resaltan la dificultad emocional que enfrenta como esposa en medio de la condena de su pareja. Sin embargo, otros consideran inapropiado y desafortunado que comparta detalles íntimos en este momento delicado.

La esposa de Dani Alves giró la página de su vida tras la condena a su esposo a cuatro años y medio de cárcel por abuso sexual

Una condena y una reacción: cómo recibió Joana la condena a su marido

En enero de 2023, Dani Alves, figura de la selección brasileña de fútbol y uno de los referentes de la generación dorada del Barcelona, fue detenido en esa ciudad española tras presentarse voluntariamente a una comisaría como respuesta a una acusación por una denuncia de abuso sexual en su contra, que finalmente se confirmaría como cierta.

Cuando estalló el escándalo del futbolista, hace poco más de un año, las miradas también se posaron en el círculo íntimo del exdeportista, puntualmente en su esposa, Joana Sanz, con quien se casó en 2017. No obstante, todo cambió rotundamente cuando Alves fue detenido ante la denuncia en su contra. De a poco, la mujer empezó a mostrarse cada vez más lejos de su marido, al punto tal que eliminó de su cuenta de Instagram las imágenes de ellos dos juntos.

La esposa de Dani Alves pidió que no la relacionen más con el futbolista

Cuando celebró sus 31 años, compartió un reflexivo mensaje sobre su presente: “Aquí estoy, sanando heridas de cuchillo, reconstruyéndome a partir de las cenizas, empezando de nuevo”.