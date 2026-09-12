La exitosa miniserie neerlandesa de Netflix que atrapa con su drama y suspenso psicológico

Entre el amplio contenido que ofrece Netflix, hay una serie que desembarcó en los últimos días y que no tardó en posicionarse en el ranking de las producciones más vistas del gigante del streaming; ¿la razón? Combina drama y suspenso psicológico, además de que tan solo tiene siete episodios, ideal para maratonear.

El club gastronómico desembarcó en el gigante del streaming este jueves y no tardó en posicionarse como uno de los contenidos más vistos por los suscriptores de Argentina (Foto: Netflix)

Se trata de la ficción neerlandesa El club gastronómico, dirigida por Dana Nechushtan y Margien Rogaar y creada por Dorien Goertzen. Basada en la exitosa novela homónima de la escritora Saskia Noort, gira en torno a Karen, una mujer que se muda junto a su familia a Bergen (una exclusiva y apacible localidad en los Países Bajos) en busca de un nuevo comienzo. Rápidamente, logra integrarse en un círculo social muy selecto y cerrado de parejas adineradas que se reúnen frecuentemente en cenas lujosas. Este grupo, que da nombre a la serie, aparenta llevar una vida perfecta de amistad inquebrantable, éxito y excesos.

Sin embargo, la fachada se derrumba por completo cuando una de las villas del grupo se incendia trágicamente. En el siniestro muere Evert, uno de los integrantes del club, mientras que su esposa y sus hijos consiguen salvarse por muy poco. A partir de este suceso, las circunstancias del incendio empiezan a levantar sospechas y Karen queda en el centro de los interrogantes. A medida que avanza la investigación policial y personal, la protagonista descubre que nada en ese círculo era lo que parecía.

El club gastronómico está basada en la exitosa novela homónima de la escritora Saskia Noort (Foto: Netflix)

“Cuando Karen se muda a Bergen con su familia, la reciben con los brazos abiertos en el club gastronómico, un seductor grupo de amigos entregado a una vida de lujo y excesos. Pero todo cambia cuando una de sus lujosas villas arde en llamas y Evert, uno de sus amigos, muere. Su mujer y sus hijos se salvan por los pelos. Karen pronto descubre que esa estrecha amistad se sostiene sobre mentiras. Todos tienen algo que ocultar y nada es lo que parece. Decidida a descubrir la verdad, inicia una búsqueda que podría salirle muy cara”, dice la sinopsis oficial con la que la N roja invita a darle play.

Tres producciones llenas de drama y suspenso psicológico para ver en Netflix si te gustó El club gastronómico

1. Vigilante (2022)

Se suponía que era la casa de sus sueños, pero pronto se convierte en un infierno para la familia Brannock. Las siniestras cartas que reciben de alguien que se hace llamar “el Vigilante” son solo el principio. Enseguida empiezan a salir a la luz los siniestros secretos del vecindario. Inspirada en la historia real de la tristemente célebre casa de Nueva Jersey. Duración: siete episodios. Ver Vigilante.

Vigilante, tráiler

2. La pareja perfecta (2024)

Amelia está a punto de casarse con el heredero de una de las fortunas más grandes de Nantucket, pero una muerte inesperada arruina los planes de la boda y pone a todos como sospechosos. Duración: seis episodios. Ver La pareja perfecta.

La pareja perfecta, tráiler

3. Engaños (2024)

Maya, quien está intentando asimilar el reciente asesinato de su esposo, ve a alguien que supuestamente está muerto en la cámara que vigila a su bebé. Duración: ocho episodios. Ver Engaños.