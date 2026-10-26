La experiencia paranormal de Analía Franchín con los Pitufos: “Se me aparecían a la noche y sentía su presencia”

Analía Franchín relató en Intrusos (América TV) su experiencia con los Pitufos luego del testimonio de Elina Costantini en PH (Telefe), donde afirmó que ve a la Virgen, a Jesús y al Diablo. La periodista coincidió con la empresaria y esposa de Eduardo Costantini en que un ser humano puede vivir hechos sobrenaturales y mencionó su historia.

Analía Franchín sentía a los Pitufos

La periodista de A la Barbarossa (Telefe) habló con el equipo que conduce Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sobre su vivencia con los famosos gnomos azules que marcaron a una generación hace más de 40 años.

Años atrás se consideró que existía una maldición de Los Pitufos que acechaba a aquellos que tenían objetos con los personajes

“Mi experiencia con los Pitufos fue muy cruenta. Tuvo que intervenir mucha gente para que yo saliera de esa situación. Me hice pis en la cama hasta los ocho años. Tenía terrores nocturnos. Hoy que voy a cumplir 54 años, sé que no era una construcción de mi cabeza. Yo aseguro que eso lo viví, sentía la presencia de estos entes”, introdujo Franchín.

De acuerdo a su relato, la periodista comentó que le pasó cuando era chica, sin saber quiénes eran los pitufos. Insistió en que no había visto la serie y que no se enteró de ellos hasta que empezaron a molestarla.

“Empecé a sentir que se me aparecían los pitufos a la noche. Nunca los vi, pero sabía que eran ellos. Sentía la presencia, se me sentaban en la cama... Yo era chiquita, pero tenía conciencia”, describió.

La experiencia de Analía Franchín con los pitufos

Sobre el periodo que experimentó, Franchín dijo que esto le pasó “por mucho tiempo” e incluso sus padres tuvieron que “cambiar el mobiliario de la casa para que estuviera más protegida y no sintiera que se me venían encima”.

“Tuvo que intervenir la Iglesia católica, tuve que ir a la iglesia de la Candelaria, a la evangélica... Vinieron hasta los Testigos de Geová, no sabían qué hacer”, mencionó la periodista y Lussich consultó: “¿Era para exorcizarte?”. “Exactamente. Me ponés la imagen de un pitufo y me angustia, me voy”.

Acerca de las cosas que le hacían, ella recordó: “Habitualmente sentía una brisa que me pasaba por al lado. Estaba aterrada, me tapaba hasta los ojos y no me destapaba porque pensaba que me iban a hacer algo. Me orinaba encima, era terrible”.

“Nunca supe por qué yo estaba tan convencida de que eran ellos. A partir de esta situación, yo me pongo a buscar material para investigar y a partir de eso se empezaron a escuchar un montón de historias, como que un niño había sido asesinado por una cortina de pitufos en Rosario... Decían que los muñecos venían de una secta de Brasil”, afirmó Franchín.

“Hicimos todo en mi casa”, expresó convencida y agregó: “Eso alteró todo el ritmo familiar. Vinieron de la iglesia de la Candelaria, vinieron de la iglesia evangelista... todos, ya no sabíamos más qué hacer. Dimos vuelta la casa hasta que encontramos en el cajón de las medias y bombachas de mi hermana un pañuelo con una pitufina. Lo prendimos fuego y santo remedio. Nunca más tuve un problema”.

Antes de terminar con su relato, Analía Franchín dijo que no entiende por qué la eligieron, pero que eran “entes del mal. Lo hacían para molestarme”.

Sobre el testimonio de Elina Costantini, la periodista fue contundente: “No está desvariando. Ahora, no sé eso que dice del planeta y toda la cosa... Pienso ‘qué experiencia loca que tuvo’. Creo que hay un prejuicio con ella y mucho puede ser divertido, pero hay muchas personas a las que les pasan estas cosas”.

¿Qué dijo Elina Costantini?

En su visita a PH, la empresaria recordó: “Me bajan informaciones: así como con Dios, Jesús, la Virgen y los santos, también los extraterrestres… A través de ellos, mis ancestros me decían: ‘Vos tenés que tratar de derribar esta historia que tenemos desde hace tantos años, que fuimos las mujeres dejadas. Elina, tenés que hacer una familia, no divorciarte’. Cosas así, cuando yo tenía ocho años”.

“Me sigue pasando. Lo perdí a finales de 2020 por muchos temas, cuando fuimos a Uruguay... ¿Viste que tenés que ir a hacer trámites, etcétera...? Lo perdí y hace un año y medio que lo volví a recuperar, gracias a Dios”, remarcó.

La revelación de Elina Costantini en PH

“Mucho con la Virgen. Jesús se me ha aparecido mucho en sombras. También el Diablo me da mensajes. Todos dicen que es sorprendente, pero es algo natural. Son otras especies. No estamos solos en el mundo; hay muchos planetas”, consideró.

La mendocina de 36 años relató que uno de los mensajes más relevantes que recibió de seres de otros planetas fue en 2018, cuando uno de ellos le dijo que tenía que “ayudar a las mujeres”. “El que se me presentó a mí no tenía muchos años: tenía 1280 años, me dijo que era una persona joven que venía de un planeta que se llama Upmal... Y existe”, afirmó. Sin embargo, Upmal no figura como un planeta reconocido en los registros astronómicos verificables.