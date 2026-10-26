Elina Costantini dijo que recibe mensajes de extraterrestres, la Virgen y Jesús

La empresaria Elina Costantini aseguró que vive experiencias paranormales desde que era niña y que recibe mensajes de extraterrestres, la Virgen, Jesús e incluso el Diablo. La esposa de Eduardo Costantini afirmó que estas vivencias comenzaron cuando tenía cinco años y que perdió esa capacidad durante un breve tiempo, mientras estaba en Uruguay para realizar trámites.

“Me bajan informaciones: así como con Dios, Jesús, la Virgen y los santos, también los extraterrestres… A través de ellos, mis ancestros me decían: ‘Vos tenés que tratar de derribar esta historia que tenemos desde hace tantos años, que fuimos las mujeres dejadas. Elina, tenés que hacer una familia, no divorciarte’. Cosas así, cuando yo tenía ocho años”, contó. Según explicó, fue anotando esos mensajes y después los conversaba con su abuela materna, quien le relataba cómo había sido la historia familiar.

La fundadora de la Semana de la Alta Costura (SAC) en la Argentina detalló que esa información le “llegaba” de forma espontánea, mientras estudiaba o jugaba. “Me sigue pasando”, añadió durante su participación en PH, Podemos Hablar (Telefe). “Lo perdí a finales de 2020 por muchos temas, cuando fuimos a Uruguay... Viste que tenés que ir a hacer trámites, etcétera... Lo perdí y hace un año y medio que lo volví a recuperar, gracias a Dios”, remarcó.

La revelación de Elina Costantini en PH

Consultada sobre si podía conectarse con personas fallecidas, la directora del Departamento de Arte Textil del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) respondió que sí, aunque señaló que su vínculo más fuerte es con las figuras religiosas.

“Mucho con la Virgen. Jesús se me ha aparecido mucho en sombras. También el Diablo me da mensajes. Todos dicen que es sorprendente, pero es algo natural. Son otras especies. No estamos solos en el mundo; hay muchos planetas”, consideró.

La mendocina de 36 años relató que uno de los mensajes más relevantes que recibió de seres de otros planetas fue en 2018, cuando uno de ellos le dijo que tenía que “ayudar a las mujeres”. “El que se me presentó a mí no tenía muchos años: tenía 1280 años, me dijo que era una persona joven que venía de un planeta que se llama Upmal... Y existe”, afirmó. Sin embargo, Upmal no figura como un planeta reconocido en los registros astronómicos verificables.

Amenazas de muerte

En otro tramo de la entrevista, la empresaria habló sobre la situación personal que atraviesa: contó que desde hace meses recibe amenazas de muerte contra ella y su familia y que, ante la gravedad de las intimidaciones, decidió contratar seguridad privada.

Según relató, los mensajes también alcanzaron a su hija Kahlo y a su perro. Costantini vinculó las amenazas con el conflicto judicial que su marido mantiene con su primera exesposa, Teresa Costantini, por el uso del apellido. Sin embargo, aclaró que todavía no presentó una denuncia y evitó identificar a los responsables de los mensajes.

“Por unos litigios legales en los que estoy acompañando a mi marido por la recuperación de nuestra identidad, hace muchos meses que me vienen amenazando de muerte a mí, a mi hija y a mi perro”, comenzó.

La empresaria explicó que las intimidaciones también incluyeron referencias a un supuesto embarazo. “En un momento se decía que, como tantos otros inventos, estaba embarazada, entonces amenazaban también a ese supuesto bebé que estaba en camino”, señaló.

En julio de este año, Costantini había anunciado que esperaba su segundo hijo con Eduardo a través de un video de una ecografía que compartió en sus redes sociales.

Según contó, la situación se agravó en los últimos días y eso la llevó a hablar públicamente. “Si bien no tengo miedo porque creo que es algo que hacen para asustarme, pero no sabés hasta dónde llega, cuál es el límite. Decidí hacerlo público. Todavía no lo denuncié; si esto sigue escalando, lo voy a hacer”, afirmó.