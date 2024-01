escuchar

Lali Espósito siempre es noticia, pero esta vez no lo fue por su trabajo profesional o por su incipiente romance con el periodista y humorista Pedro Rosemblat, sino por una extraña fobia que tiene desde que era pequeña, y fue una gran amiga suya quien contó aquel secreto.

En su paso por Punta del Este, la artista estuvo invitada a Paraíso Fiscal, el programa del canal streaming Olga, del cual forma parte Cande Vetrano. En ese sentido, Papryka, que también integra el panel, les hizo un divertido ping-pong a las ex Casi Ángeles en el que salió a la luz que la intérprete de Disciplina le tiene fobia al algodón.

“¿A qué le tiene fobia Lali?”, preguntó la actriz Agustina Suásquita, conocida como La Papry. “Al algodón”, le respondió con seguridad la ex MasterChef Celebrity (Telefe). Al escucharla, Lali lanzó: “¿En serio amiga, te acordás de eso?”.

En aquel momento, Vetrano recordó todas las veces que compartieron elenco y en los camarines las maquilladoras escondían el algodón para que la actriz no lo viera: “Me acuerdo por las maquilladoras. ‘No, el algodón dejalo lejos porque a Lali la pone mal’, decían”.

La cantante reafirmó los dichos de su amiga y explicó qué es lo que le molesta de este elemento de uso cotidiano. “No me molesta el algodón compactito. Es la nube de algodón, cuando le hacés esto (hace el gesto de cortar un pedacito de un gran paquete). Eso me genera algo. No me molesta el sonido, es la contextura. No me paso un algodón por la cara ni en pedo”, concluyó.

Pero esta no es la única fobia que tiene una de las protagonistas de Sky Rojo (Netflix), en julio de este año, mientras se encontraba de gira por Europa con el “Lali Tour”, realizó una entrevista en la que se sinceró al revelar qué es lo que le quita el sueño.

En conversación con el programa digital Reyes del Palique, los conductores pasaron por varios temas que van más allá de su carrera musical. “Hay una Wikipedia para los fetichistas de los pies”, comenzó contándole Raquel Fiz a la cantante, que al escucharla lanzó: “Estás tocando un tema sensible”.

Y siguió: “Soy una fóbica de los pies. Amo los zapatos, pero no lo que llevan dentro”, respondió entre risas.

Al escucharla, la conductora del ciclo le comentó: “Creo que no sabes la cantidad de fotos que aparecen tuyas”. “Ay me mató, ¿de mis pies?”, fue la pregunta de la artista al enterarse de que había más de siete millones de fotos de sus pies y que incluso había obtenido miles de likes.

Quién es Pedro Rosemblat, el supuesto novio de Lali

Pedro Rosemblat tiene 33 años, es conductor de un programa de streaming y casi fue candidato en las PASO por el espacio de Juan Grabois.

Se lo conoce como “El cadete”, apodo que se remonta a los tiempos en los que hacía humor político en El Destape, el programa de Roberto Navarro en C5N. El comunicador empezó a hacerse un lugar en los medios hace 11 años, cuando se presentaba como Pibe Trosko en las redes. Incluso, en 2013 lanzó su libro, Patria o suerte, venceremos (Editorial Aguilar), con el nombre de su personaje en la portada.

La nueva conquista de Lali cursó Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) pero no concluyó sus estudios. Trabajó en varias radios y actualmente forma parte del streaming Gelatina, donde conduce el ciclo Tres estrellas, junto a Ivana Szerman y Marcos Aramburu,