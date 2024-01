escuchar

Tras la huelga de actores y escritores que se llevó a cabo el año pasado y que terminó con demoras en la celebración de los Premios Emmy 2024, finalmente este lunes se llevó a cabo el evento que galardona a lo mejor de la industria de la televisión estadounidense. Más allá de los ganadores, quien se llevó toda la atención en la alfombra roja fue Pedro Pascal.

Lux y Pedro Pascal en los Emmy 2023 (Foto: Instagram/@pascalipunk)

Pero no fue porque el exitoso actor chileno estaba nominado como Mejor Actor de Serie por The Last of Us, y también en la categoría de Mejor Actor Invitado en una serie de comedia por a su participación en Saturday Night Live, sino porque asistió al Peacock Theatre de Los Ángeles acompañado de Lux, su hermana transgénero, quien saltó a la fama con su participación en Narcos, cuando aún era Lucas Balmaceda.

Lux, cuando era Lucas Balmaceda (Foto: Canal 13)

La actriz de 31 años lució un impresionante look creado por el estilista asturiano Freddy Alonso, compuesto por un vestido de Oscar de la Renta y joyas de Bvlgari. Pero detrás de aquella mujer delicada y talentosa, se esconde una gran historia de resiliencia.

Lux nació el 4 de junio de 1992 en el Condado de Orange, California. Aunque sus padres son chilenos, tuvieron que exiliarse a Dinamarca y después a Estados Unidos, en medio de la dictadura de Augusto Pinochet, porque ambos eran próximos al socialismo. En ese momento, sus hijos eran pequeños: Javiera, de 3 años, y Pedro, de tan solo 6 meses.

Lux Pascal tiene 31 años y es actriz al igual que su hermano (Foto: Instagram/@luxpascal_)

Los hermanos menores nacieron en el país norteamericano y años después pudieron instalarse en Chile. Pero todo se desmoronó en el año 2000, cuando ya separada, su madre, Verónica Pascal, se suicidó. Aquella trágica noticia hizo que tanto Pedro como Lux cambiaran sus apellidos artísticos por el de su progenitora.

Ya en el mundo artístico, y luego de su aparición en la tercera temporada de Narcos, la historia del surgimiento del cártel de la droga en Guadalajara, México, decidió cambiar su vida por completo. En 2020, a sus 28 años, quiso dejar atrás el hombre que era para transformarse en una mujer transgénero. “En ese momento, fue como ‘no estoy haciendo literalmente nada, lo único que tengo en mis manos es mi teléfono móvil, que se transformó en mi fuente de información. Entendí que el concepto trans se ha ido diversificando, y me abrió la cabeza. Y me dije: ‘ahora lo puedo intentar’”, reveló en 2021, en una entrevista con Ya.

Lux y Pedro Pascal en los Emmy 2023 (Foto: Instagram/@pascalipunk)

En lo que respecta a su educación, estudió en colegios privados y católicos, y siempre tuvo en claro que quería ser actriz. En mayo del 2023 se graduó en el conservatorio de arte Juilliard, en Nueva York, donde se matriculó para aprender a actuar como una mujer, según reconoció en distintas oportunidades.

En su cuenta de Instagram, la joven tiene 217.000 seguidores. La última publicación que realizó fue hace unas horas, en la que se la ve posando en los Emmy junto a su hermano Pedro. “Definitivamente, agarré el teléfono para esto”, escribió.

“Ambos se veían impresionantes ¡Amamos a los hermanos icónicos!”; “Que le pasa a esta mujer … Cada segundo más bella y elegante … No estoy soportando” y “Potra!! Sos una diosa de aquellas”, fueron solo algunos de los halagos que recibieron.