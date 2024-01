escuchar

Tan solo unos días antes de que terminara el 2023, unos llamativos posteos movimientos en las redes sociales captaron la atención de Vicky Braier, alias Juari, especialista en descubrir relaciones y rupturas a través de Instagram. La influencer reparó en un intercambio de Me Gusta entre Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat lo que encendió las alertas de un posible acercamiento entre ellos. El fin de semana, en tanto, se conoció la primera foto de ellos juntos, cenando en un restaurante de Palermo.

Si bien es cierto que de momento se desconoce cuál es el vínculo que los une, muchos empezaron a preguntarse quién es el nuevo amigo de la cantante. El joven de 33 años, tiene un programa de streaming y casi fue candidato en las PASO por el espacio de Juan Grabois.

“El cadete”. Así se lo conoce a Pedro Rosemblat. Este apodo se remonta a los tiempos en los que hacía humor político en El Destape, el programa de Roberto Navarro en C5N. El comunicador de 33 años empezó a hacerse un lugar en los medios hace 11 años, cuando se presentaba como Pibe Trosko en las redes. Incluso, en 2013 lanzó su libro, Patria o suerte, venceremos (Editorial Aguilar), con el nombre de su personaje en la portada.

Pedro Rosemblat tiene su programa de streaming en Gelatina (Foto: Instagram @pedrorosemblat)

Rosemblat estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) pero no concluyó sus estudios. Trabajó en varias radios y actualmente forma parte del streaming Gelatina, donde conduce el ciclo Tres estrellas, junto a Ivana Szerman y Marcos Aramburu. Durante la época electoral ganó una vasta popularidad en las redes con la “fábrica de jingles”, una sección de canciones sobre políticos. Asimismo, los domingos a las 22 condujo, junto a Martín Rechimuzzi, el ciclo Saliendo que es Eléctrica.

Pedro Rosemblat junto a Ofelia Fernández

Pero, lo cierto es que el comunicador no solo estuvo envuelto en la política vía streaming y a través de sus personajes. Su nombre resonó con fuerza a principios del año pasado, ya que en abril, se lanzó como uno de los posibles candidatos a la jefatura de Gobierno por el Frente Patria Grande, espacio de Juan Grabois. “Somos los que para defender a Cristina no miramos encuestas y lo vamos a hacer toda la vida, les guste o no les guste. Por eso es que en estas elecciones estoy dispuesto a representar esta identidad”, sostuvo el humorista durante la presentación de Los Peores, el libro de Grabois.

El militante kirchnerista se mostró junto a Ofelia Fernández. En las redes se viralizó un video de ambos en el que pidieron que haya PASO en la ciudad de Buenos Aires para elegir los candidatos

En pleno armado de listas, de nombres que se sacaban y ponían, de alianzas y reconfiguraciones del organigrama electoral, la expectativa giraba en torno a que Fernández y Rosemblat integraran la lista de candidatos legisladores por la ciudad de Buenos Aires con Juan Grabois a la cabeza. No obstante, finalmente, ambos quedaron afuera de la propuesta final de Unión por la Patria.

En septiembre, Rosemblat moderó la charla que dio Cristina Kirchner durante el lanzamiento de la reedición del libro, Después del derrumbe (Foto: Instagram @pedrorosemblat)

Por otra parte, el joven militante peronista también se mostró muy cerca de Cristina Kirchner. En septiembre, moderó la presentación del relanzamiento de Después del derrumbe, un libro sobre conversaciones entre el expresidente Néstor Kirchner y el filántropo Torcuato Di Tella. La charla, titulada “De castas, herencias, derrumbes y futuro”, se realizó en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y tuvo a la expresidenta como presentadora.

La primera foto de Lali y Pedro Rosemblat juntos

En cuanto al vínculo de Rosemblat con la intérprete de “Disciplina”, los rumores empezaron a hacerse eco luego de que Juariu advirtiera que ambos intercambiaron likes en Instagram y se siguieron mutuamente. El viernes, en tanto, desde LAM (América) publicaron la primera foto de la cantante y el comunicador juntos. En la misma se los pudo ver a ambos sentados uno al lado del otro en un restaurante.

La primera foto de Pedro Rosemblat y Lali juntos (Foto: Instagram @elejercitodelam)

“Personas allegadas al círculo de él me contaron que ya hace bastante están saliendo. Están conociéndose, sin rótulos; la están pasando bien”, reveló Maite Peñoñori y comentó que cenaron en El preferido de Palermo. “Nunca se los había visto juntos”, observó la periodista, y en la misma línea sumó: “Me contaron que a ella la vieron varias veces por la casa de él, buena onda. Tampoco estaban en postura de ocultarse”.