Jimena Barón explicó por qué Momo no viajó con ella al Mundial a alentar a la selección argentina

A Jimena Barón le encanta organizar viajes. En mayo hizo un tour por Europa junto a su pareja Matías Palleiro y su hijo menor Arturo (1) y celebró su cumpleaños número 39 en Suecia. Esta semana volvió a armar las valijas, pero con destino a Dallas, Texas. ¿El motivo? Asistir al partido de la Argentina vs. Austria en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Fiel a su estilo, compartió en sus redes sociales su experiencia en Dallas Stadium, pero lo que llamó la atención fue la ausencia de su hijo mayor, Morrison “Momo” Osvaldo. A partir de los cuestionamientos, la cantante reaccionó y explicó por qué no voló con ellos.

La intérprete de “La Cobra” compartió en sus redes su viaje de la Argentina a los Estados Unidos, desde el avión hasta su hospedaje y su experiencia en la cancha. “Cada día te quiero más. ¡Qué lujo ser argentino!“, expresó feliz tras haber celebrado el pase de la selección a los 16avos de la Copa del Mundo desde una ubicación de lujo. Sus seguidores no dejaron pasar el hecho de que Momo, que es fanático del fútbol, no asistiera. Para quitarle dramatismo, Barón explicó por qué decidió que su primogénito no los acompañara.

Jimena Barón, Matías Palleiro y Arturo en el partido de la Argentina en el Dallas Stadium (Foto: Instagram @jmena)

“Hay que entender que Morrison tiene ya 12 años y está haciendo el ingreso al secundario. Ya no es un nenito que falta y no hay problema”, sostuvo la cantante en sus historias de Instagram. Indicó que una vez por semana cursa en el secundario y que el 1 de julio rinde un examen. “Tiene responsabilidades de [una persona] más grandes y ya no es un ‘viva la pepa’. Es la pepa igual, porque va a venir y va a faltar”, sentenció.

Así vivió Jimena Barón el partido de Argentina vs Austria

Y es que, por lo que explicó, decidió hacer un compromiso con su primogénito y no dejarlo del todo afuera de la experiencia mundialista. Aunque no asistió al segundo partido, de todas maneras irá a la Copa del Mundo.

Barón explicó que su hijo Momo no viajó con ellos a los Estados Unidos porque tiene que asistir a la escuela (Foto: Instagram @jmena)

Esta semana Barón publicó en su feed de Instagram la intimidad del festejo del primer cumpleaños de Arturo, que nació el 13 de junio de 2025. En el video mostró los diversos regalos que recibió el cumpleañero, pero al final había un regalo para Momo. Matías le dio un sobre blanco al adolescente y le insistió para que lo leyera en voz alta frente a su familia, pero él se negó. Finalmente, después de mucha insistencia, lograron convencerlo.

¿Qué decía la carta? “Momo: Mi mejor regalo es estar con vos. Por eso les pedí a mis papás que te hagan este regalo. Arturo”, leyó el adolescente usando el micrófono. Cuando abrió el segundo papel, se dio cuenta de la sorpresa: un pasaje para ir al Mundial. Completamente emocionado, Morrison abrazó primero a su madre y luego a Matías, que sostenía a Arturo en brazos.

Jimena Barón sorprendió a Momo con un pasaje para el Mundial

Según se pudo advertir y teniendo en cuenta sus responsabilidades académicas, Morrison asistiría al partido de los 16avos. La Argentina, que tras ganarle a Austria se aseguró el primer puesto del Grupo J, jugará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami a partir de las 19 (hora argentina) contra el segundo del Grupo H, el cual está integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Esta no es la primera vez que Jimena Barón sorprende a Morrison con entradas para un partido de la selección argentina. En julio de 2024 hizo una cámara oculta para grabar la reacción de su hijo cuando le comunicó que iban a viajar juntos a Miami para la final de la Copa América. Dijeron presente en el Hard Rock Stadium y vieron a “La Scaloneta” ganarle a Colombia y consagrarse bicampeón de América.