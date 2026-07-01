La fórmula de Robert De Niro para estar muy activo a los 82 años: madrugar, entrenar rigurosamente y una dieta equilibrada

A poco más de un mes de cumplir sus 83 años, el paso del tiempo pareciera no ser un problema para Robert De Niro. El reconocido actor trabaja como desde el primer día en distintos proyectos cinematográficos, gestiona negocios de hospitalidad y dedica gran parte de su tiempo a la paternidad, sobre todo al cuidado de Gia Virginia, la pequeña de tres años fruto de su actual relación con Tiffany Chen.

Robert De Niro reveló cómo logra mantenerse tan vital a sus 81 años (Foto: Instagram @robertdenirodaily)

En ese sentido es que muchos se preguntan si el reconocido actor tiene alguna fórmula secreta para mantenerse activo y la respuesta está en la rigurosa rutina que lleva a cabo todas las mañanas, la misma que comentó en varias entrevistas y discursos, como el que pronunció en mayo de 2015 ante los graduados de la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York.

Los días de De Niro comienzan entre las 5 y las 6 de la mañana, una costumbre que tiene arraigada desde sus inicios, cuando tenía que estar listo temprano para el maquillaje. La misma lleva adelante incluso en sus días libres, momentos en los que se dedica a repasar guiones, leer y ocuparse de los negocios de su cadena de hoteles y restaurantes Nobu.

Robert De Niro junto a Tiffany Chen, su pareja actual y madre de su hija menor BERTRAND GUAY - AFP

La alimentación, el secreto de De Niro para mantenerse en forma

La primera comida del día para De Niro es simple, pero completa: café solo, jugo de naranja recién exprimido, huevos (ya sean revueltos o tibios) y tostadas de pan integral o los clásicos bagels de Nueva York. El intérprete huye de los regímenes restrictivos; opta por una nutrición balanceada que le garantice vitalidad constante a lo largo de la jornada.

Robert De Niro huye de los regímenes restrictivos; opta por una nutrición balanceada que le garantice vitalidad constante a lo largo de la jornada

En cuanto termina, se enfoca de lleno en la actividad física. Guiado por su preparador personal, James Brady, se ejercita de tres a seis veces por semana. Su plan combina entrenamientos cardiovasculares para mejorar la resistencia y ejercicios de fuerza ajustados a su edad, con lo que busca preservar la masa muscular. Para la estrella de cine, mantenerse en forma es una cuestión de constancia y no de vanidad: es su secreto para aguantar los extenuantes días de filmación que su profesión le impone.

Aquella rutina de ejercitación se complementa con un esquema de alimentación que se extiende después del desayuno. Según declaraciones de su chef y amigo personal, Agostino Sciandri, a la revista Men’s Health, De Niro prefiere la gastronomía honesta y sustanciosa: prioriza el arroz integral, las verduras cocidas, el pescado fresco y los carbohidratos de asimilación lenta. “No buscamos la complejidad, sino nutrir el cuerpo para optimizar su rendimiento”, señaló Sciandri. Gracias a este enfoque, el actor logra tolerar sesiones de ejercicio rigurosas y cubrir las altas demandas energéticas de cada filmación.

Robert De Niro en Toro Salvaje

El testimonio histórico de su compromiso físico quedó plasmado en Toro Salvaje (1980), donde se puso en la piel del boxeador Jake LaMotta. Bajo la tutela de su instructor, Robert De Niro incrementó su peso en más de 27 kilos para ajustarse a las exigencias del guion. Además de seguir una rigurosa pauta dietética, entrenó a la par de profesionales del boxeo para dominar las técnicas auténticas del deporte, una interpretación que la Academia reconoció otorgándole el Premio Oscar al Mejor Actor.