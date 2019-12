La foto de Alan Faena muy cerca de Michelle Salas, la modelo hija de Luis Miguel

La habitué de su hotel de Miami estuvo muy cerca del empresario argentino en un evento de Art Basel Crédito: Instagram

Esta es la mejor semana para estar en Miami. No solo por el clima y las playas de siempre, sino porque del jueves al domingo se lleva a cabo Art Basel, la feria de arte que reúne artistas, celebridades y empresarios de todo el mundo. Uno de los protagonistas es el argentino Alan Faena, quien en este ocasión fue el anfitrión de varios eventos, incluyendo Faena Festival: The Last Supper una cena con invitados como Lenny Kravitz y Paris Hilton.

Pero en el evento en su hotel de la avenida Collins, quienes se llevaron todas las miradas de la noche fueron Alan y su nueva compañera Michelle Salas, la modelo e influencer que es hija de Luis Miguel. Ya se los había visto muy cerca en Nueva York, pero las fotos de esta velada parecen confirmar un romance.

Michelle tiene una carrera de varios años en la moda y más de un millón de seguidores en Instagram. Su figura llegó a todo el mundo el año pasado, luego de que la serie que cuenta la historia oculta de su padre por Netflix rememorara cómo empezó el vínculo entre ELSol y su hija de 30 años.

Si bien ninguno de los dos compartió fotos en pareja en sus redes sociales, Michelle suele subir fotos en las habitaciones y la playa del Faena Hotel Miami Beach, el opulento edificio inaugurado hace cuatro años. La primera postal es de septiembre, lo que puede indicar que el romance nació hace más de tres meses.

