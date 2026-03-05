¡La novia!: un relato lleno de intensidad, con un talentoso elenco, pero con piezas que no encajan

¡La novia! (The Bride!, EE.UU. / 2026). Dirección: Maggie Gyllenhaal. Guion: Maggie Gyllenhaal. Fotografía: Lawrence Sher. Edición: Dylan Tichenor. Elenco: Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Annette Bening, Penélope Cruz. Calificación: Apta para mayores de 16 años. Distribuidora: Warner. Duración: 126 minutos. Nuestra opinión: regular.

Desde su título escrito con signos de admiración, ¡La novia! se advierte como una película intensa, con el volumen alto y dispuesta a gritar sus verdades. Sin lugar para la sutileza, Maggie Gyllenhaal ofrece un pastiche de distintos géneros, con un espíritu panfletario y el foco puesto en las actuaciones de su muy talentoso elenco, llevadas a la enésima potencia.

Gyllenhaal se aleja de su ópera prima, la sobresaliente La hija oscura, en la que las actuaciones estaban calibradas dentro de un esfuerzo más naturalista, mientras que las observaciones sobre los conflictos femeninos, en especial en torno a la maternidad, eran el corazón del relato y se expresaban de una forma orgánica, sin necesidad de subrayados.

En ¡La novia!, en cambio, hay una explosión maximalista en todos los aspectos de la película. Jessie Buckley, quien interpreta al personaje titular, y Christian Bale, que encarna al monstruo de Frankenstein, o Frank para los amigos, son actores talentosos, capaces de conmover, asustar o enamorar con un pequeño gesto. Pero acá no hay pequeños gestos.

La guionista y directora les da a sus actores un catálogo de cosas para hacer, lo más grande y fuerte posible. Buckley interpreta de esa manera a Ida, una mujer en el submundo de la mafia de Chicago de los años 30, que es poseída por el espíritu de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, quien desde el más allá la conduce a una liberación feminista. En medio de la posesión, acosada por dos mafiosos que quieren hacerla callar, muere.

Su cadáver es elegido al azar por Frank y la Dra. Euphronius, una “científica loca” en versión chic, porque la interpreta Annette Bening. La investigadora acepta reanimar a una compañera para el monstruo de Frankenstein, quien se siente solo y sueña con un amor como el de las películas en blanco y negro, protagonizadas por la estrella Ronnie Reed (Jake Gyllenhaal, elegido por su hermana para un papel bastante desgraciado).

En su nueva vida, Ida se convierte en La novia, azuzada desde el más allá por Mary Shelley, quien la hace hablar con acento británico y escupir palabras grandilocuentes contra los crímenes del patriarcado, en diálogos y situaciones de un subrayado imposible. Junto con Frank, escapan de la policía, haciendo “locuras” varias, viviendo su amor y con números musicales en medio de persecuciones.

Christian Bale y Jessie Buckley, en una escena de ¡La novia! Niko Tavenise - Warner Bros.

Los detectives interpretados por Peter Sarsgaard y Penélope Cruz, que entran más tarde en escena, parecen salidos de otra película, algún film noir que podría no estar nada mal, pero poco tiene que hacer aquí.

Más allá de las preferencias por el estilo grandilocuente y con el volumen al máximo que elige Gyllenhaal, quien demuestra tener muchas ideas y manejar con seguridad la puesta en escena, hay un rejunte de elementos que no combinan en una propuesta sólida.

Sin dudas, la guionista y directora tomó muchos riesgos, algo a lo que pocos se animan en Hollywood en la actualidad y que vale celebrar. Pero la intención de usar personajes con un linaje literario y cinematográfico, para contar una historia con un mensaje ineludible, manteniendo un estilo maximalista, tal vez chocó con exigencias externas.

La cercanía estética de ¡La novia! a la “versión prestigiosa” de personajes e historias que vienen del cómic, como las películas de Joker o la serie El pingüino, despierta la duda de si esto es lo que quería Gyllenhaal, o si sus otras ideas tuvieron que mezclarse con la necesidad de parecerse a algo ya probado por la industria. Como haya sido, el resultado se parece a un extraño monstruo cocido con partes que no encajan bien entre sí.