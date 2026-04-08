La foto con la que Alejandro Sanz confirmó su romance con Stephanie Cayo: se llevan 19 años

Después de meses de rumores y versiones cruzadas, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo blanquearon su relación y dejaron de ocultarse. En las últimas horas, la pareja volvió a captar todas las miradas en redes sociales, esta vez por una ocasión especial: el cumpleaños número 38 de la actriz, donde el cantante le dedicó un mensaje cargado de ternura que dejó en evidencia el fuerte vínculo que los une. Cabe aclarar que él tiene 56 años, pero al parecer la diferencia de 19 años no les importó.

Los rumores sobre la relación entre el cantante y la actriz comenzaron a tomar fuerza hace algunos meses, a partir de las reiteradas coincidencias entre ambos durante distintas fechas de la gira de Sanz en Colombia y Ecuador. Entre cenas, paseos compartidos y gestos de cercanía que no pasaron inadvertidos para quienes seguían el tour, la presencia constante de la actriz junto al cantante despertó cada vez más comentarios y especulaciones en redes sociales.

El posteo de Alejandro Sanz que confirmó su relación con Stephanie Cayo (Captura: Instagram @alejandrosanz)

Ahora, el cantante español eligió saludar públicamente a su nueva pareja por su cumpleaños con una imagen cargada de complicidad que no pasó desapercibida entre sus seguidores. La publicación estuvo acompañada por un mensaje breve pero significativo: “Brillas como nadie. Que la magia te acompañe siempre. Feliz vuelta al sol, Stephanie”, junto a un emoji de corazón.

Horas más tarde, la actriz respondió al gesto replicando la misma foto en sus redes sociales y sumando sus propias palabras, en un intercambio que terminó de confirmar el vínculo entre ambos: “Debe ser porque estás aquí. Derribando muralla por muralla, riéndonos en el camino”.

La respuesta de la actriz (Captura: Instagram @unlunar)

En la postal aparecen los dos listos para cortar la torta de cumpleaños: él, con su estilo relajado, la abraza por la cintura mientras sostiene el cuchillo, y ella sonríe, visiblemente feliz, con un look veraniego que acompaña el clima de celebración.

El posteo que compartió Stephanie Cayo con Alejandro Sanz

El posteo de la actriz con el cantante español (Captura: Instagram @unlunar)

Días antes de la celebración, Stephanie Cayo ya había compartido un anticipo en sus redes sociales con una galería de fotos en la que se la veía junto a Alejandro Sanz. En una de las imágenes más comentadas, el cantante aparece disfrutando de una ostra mientras ella lo abraza por la espalda, sonriente, en una escena que reflejaba la complicidad entre ambos.

De todos modos, la confirmación terminó de llegar este miércoles, en pleno cumpleaños de la actriz, cuando el artista le dedicó un mensaje público acompañado de una imagen que deja en evidencia la cercanía que mantienen. La publicación se dio luego de varios meses de especulaciones sobre una posible relación, que crecieron a partir de sus apariciones juntos.

Las postales que confirman la relación entre el cantante y la actriz (Captura: Instagram @unlunar)

Sin lugar a dudas, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya no se ocultan y se muestran con total naturalidad y complicidad en redes sociales, dejando en claro que su vínculo atraviesa un gran momento. Cada aparición juntos no solo confirma la relación, sino que además genera furor entre los usuarios, que siguen de cerca cada gesto y publicación de la pareja.