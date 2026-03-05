El gesto de Alejandro Sanz que confirmaría el romance con la actriz Stephanie Cayo

En medio de su gira ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz no solo está generando repercusión por sus shows, sino también por un detalle de su vida personal que volvió a captar la atención. Durante la etapa sudamericana del tour, algunas apariciones públicas y ciertas situaciones recientes volvieron a poner bajo la lupa su vínculo con la actriz Stephanie Cayo, lo que despertó nuevas especulaciones y reavivó el interés mediático alrededor de la relación. En ese contexto, un gesto del cantante en redes sociales terminó alimentando aún más los rumores y para muchos funcionó como una confirmación de lo que ya se venía comentando.

Mediante sus historias de Instagram, Alejandro Sanz llamó la atención de sus seguidores con una publicación. El cantante compartió una imagen de la actriz peruana, quien formará parte de la serie Doc de Netflix. Junto a la foto, escribió “Mañana” y agregó un corazón rojo, un gesto breve pero cargado de significado que dejó ver su entusiasmo por el nuevo proyecto de la artista.

El gesto en redes que despertó rumores (Captura: Instagram @alejandrosanz)

La publicación fue interpretada como una clara muestra de apoyo hacia esta nueva etapa en la carrera de Cayo, pero también generó comentarios entre los fans, ya que muchos lo leyeron como una señal que confirmaría el vínculo sentimental entre ambos. De esta manera, el gesto público del músico no pasó desapercibido y volvió a alimentar las versiones sobre el romance.

Los rumores de romance que no paran de crecer

El revuelo se produce a poco más de dos meses de que se confirmara la separación de Alejandro Sanz y Candela Márquez. En ese contexto, las reiteradas coincidencias entre el artista y la actriz Stephanie Cayo durante distintas fechas de la gira en Colombia y Ecuador no pasaron desapercibidas y rápidamente dieron lugar a múltiples comentarios y especulaciones en redes sociales.

Entre salidas a cenar, paseos compartidos y distintos gestos de cercanía que fueron captados por quienes seguían el tour, la presencia de la actriz junto al cantante empezó a llamar cada vez más la atención.

Hubo muchas apariciones juntos que llamaron la atención

La gira del intérprete de “Y, ¿si fuera ella?” y “Amiga mía” viene siendo seguida con especial atención, no solo por la expectativa que generan sus presentaciones, sino también por el creciente interés en torno a su cercanía con Cayo. Incluso, en algunos shows, se los pudo ver compartiendo abrazos y momentos cómplices debajo del escenario.

Quién es Stephanie Cayo, la supuesta nueva novia de Alejandro Sanz

Actriz, cantante y bailarina: quién es Stephanie Cayo (Foto: Instagram @unlunar)

A sus 37 años, Stephanie Cayo logró construir una trayectoria consolidada dentro del mundo del entretenimiento, destacándose como actriz, cantante y bailarina. Su salto a la popularidad llegó en 2004, cuando protagonizó la telenovela juvenil Besos robados, un papel que la posicionó rápidamente frente al público y le abrió las puertas a nuevos proyectos. Desde entonces, logró mantenerse vigente participando en distintas producciones y también desarrollando su faceta musical.

A lo largo de los años, su carrera fue creciendo en paralelo a un interés cada vez mayor por su vida personal, que en más de una oportunidad captó la atención de los medios. En el plano sentimental, la artista peruana atravesó diferentes etapas y relaciones que también formaron parte de la agenda del espectáculo.

La actriz fue pareja del reconocido actor Maxi Iglesias

Entre ellas, estuvo su matrimonio con el estadounidense Chad Campbell, con quien estuvo casada entre 2018 y 2021. Tras esa separación, mantuvo una relación con el actor y modelo español Maxi Iglesias, marcada por idas y vueltas que no pasaron inadvertidas. Con vínculos que incluyeron figuras internacionales, su historia amorosa también se transformó en un tema recurrente en los medios, sumando un costado personal a su perfil artístico.