La foto de Tini Stoessel y sus amigas en la casa de Camila Homs que habría enfurecido a la ex de De Paul

Por si faltaban escándalos entre Rodrigo De Paul, su ex Camila Homs, y su actual pareja, Tini Stoessel, en las últimas horas se sumó una nueva polémica, y la misma habría provocado incluso la sorpresiva entrevista que este mediodía brindó el futbolista de la selección argentina a América TV.

Esa fue al menos la información que brindó la conductora de Intrusos en el Espectáculo, también por América TV, Florencia de la V, al abrir su programa tras la comentada nota de América Noticias. “Después de esta entrevista, me llegó un mensaje de una persona muy cercana”, explicó la presentadora y reveló que Alejandro Stoessel, el padre de la actriz y cantante, habría “explotado” y le habría sugerido a su yerno que salga “a limpiar” la imagen de su hija.

El descargo de Rodrigo de Paul

“Todo esto se habría desencadenado por una foto que habría posteado ayer Tini Stoessel en la ex casa de Camila Homs”, precisó De la V y agregó que, de todos modos, De Paul insiste en que su relación con la madre de sus hijos está en buenos términos. Una versión que ratificó el abogado Mauricio D’Alessandro, presente en el estudio y amigo de la abogada del futbolista surgido en Racing. “Ellos sí hablan todos los días y se llevan bastante mejor de lo que parece, por lo que yo he escuchado”, afirmó el letrado.

En la mencionada entrevista, De Paul indicó que ahora está “súper bien” el ida y vuelta con su ex y reconoció que ella siempre tuvo “súper disposición” para que él visite a sus hijos cada vez que vino a la Argentina. Además, reveló que tuvieron una conversación en la que ambos se confesaron que estaban saliendo con otras personas. De cualquier manera, los rumores dicen otra cosa.

La imagen de la discordia

La foto de la polémica: Tini y sus amigas en la casa de Camila Homs (Foto: Captura de Instagram)

Acompañada por su hermano, Fran, Tini Stoessel aprovechó un nuevo receso laboral para viajar a España y poder pasar así tiempo con su enamorado. Por eso se los pudo ver muy románticos en sendos posteos de Instagram, que no hacen más que confirmar que lo suyo marcha viento en popa.

No obstante, a su alrededor no paran de surgir inconvenientes, y sus respectivos nombres son noticia desde hace meses, algo que no habría caído muy bien entre sus compañeros de la selección, especialmente en el capitán, Lionel Messi.

Lo que habría provocado un fuerte enojo en el entorno de Camila Homs es la foto que circuló en las redes sociales, en donde se puede ver a Tini con sus amigas en el hogar donde solía vivir la ex de De Paul. En la imagen, el grupo de chicas está listo para salir a bailar y aprovecha el espejo que está frente a la puerta de entrada para hacerse una selfie llena de glamour.

La comparación entre la foto de Camila Homs y la de Tini en la misma casa (Foto: Instagram)

Los usuarios de las redes no perdieron el tiempo y fueron a buscar una postal similar, en donde se puede ver a Camila Homs con sus hijos, Francesca (3) y Bautista (1), y la mascota de la casa. Acto seguido, editaron la imagen y la pusieron al lado de la foto de la polémica, para que la comparación sea lo más certera posible.